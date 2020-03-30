В Латвии вступают в силу более строгие требования соблюдения дистанции в местах общепита

Согласно распоряжению Минэкономики, в местах общественного питания необходимо обеспечивать дистанцию в два метра между столиками. При этом за одним столом не могут находиться более двух человек, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи. На кассах и в зоне обслуживания необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Максимально допустимым количеством посетителей в зале общественного питания является один человек на площади как минимум 4 кв. м. Поставщики услуг общественного питания также должны обеспечить возможность приобретения еды навынос.

Кроме того, у входа в заведения общественного питания должны быть размещены информационные таблички с призывом к людям с симптомами респираторных инфекций не приходить в места общественного питания. Также посетители должны быть информированы о максимальном количестве людей, которые одновременно могут находиться в заведении общественного питания и о необходимости сохранять дистанцию в два метра.

В местах общественного питания раз в 15 минут должно звучать сообщение на латышском языке, призывающее не задерживаться в заведении и следовать всем ограничениям.