В условиях чрезвычайного положения поток машин в Таллинне сократился на треть

"Конечно, очень большая часть тех водителей, кто сейчас не ездит, это те, кто по утрам возит детей в детский сад и школу, но сегодня мы видим, что машин стало в несколько раз меньше, чем во время каникул", - сказал замдиректора Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.