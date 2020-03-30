В условиях чрезвычайного положения поток машин в Таллинне сократился на треть

С введением чрезвычайное положения в стране трафик на улицах Эстонии заметно снизился: так, в Таллинне на дорогах стало на треть меньше автомобилей, правда, пока это не сказалось на чистоте воздухе, сообщает Rus.ERR.
Многие водители изменили свои привычные маршруты, сейчас центр города даже в часы пик не выглядит загруженным.
"Конечно, очень большая часть тех водителей, кто сейчас не ездит, это те, кто по утрам возит детей в детский сад и школу, но сегодня мы видим, что машин стало в несколько раз меньше, чем во время каникул", - сказал замдиректора Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.
Вечная проблема с парковкой в центре столицы теперь тоже разрешилась сама собой: поскольку многие офисы закрыты, рестораны продают еду преимущественно на вынос, то и парковочные места в центре освободились.
Что же касается улучшения качества воздуха, оно остается незначительным - уровень оксида азота в сравнении с обычным показателем снизился на 10%, сказал руководитель отдела управления качеством воздуха Центра экологических исследований Эрик Тейнемаа.