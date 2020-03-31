Еврокомиссия одобрила две программы госпомощи Эстонии

«Программы Эстонии в объеме 1,75 млрд евро предусматривают государственные гарантии и кредиты на льготных условиях. Эти меры помогут компаниям удовлетворить неотложную потребность в оборотном капитале и инвестициях и продолжить работу в нынешнее трудное время. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с государствами-членами для обеспечения своевременного, скоординированного и эффективного осуществления национальных мер поддержки в соответствии с правилами ЕС»,- сказала ответственный вице-президент по вопросам политики конкуренции Маргрет Вестагер.