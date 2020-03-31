Еврокомиссия одобрила две программы госпомощи Эстонии

Европейская комиссия одобрила две программы государственной помощи Эстонии в поддержку эстонской экономики в связи со вспышкой коронавируса, сообщил в понедельник в пресс-релизе отдел Еврокомиссии по связям с общественностью.
Программы одобрены в связи со вспышкой COVID-19 в контексте государственной помощи экономике в рамках временной программы, принятой комиссией 19 марта 2020 года.
«Программы Эстонии в объеме 1,75 млрд евро предусматривают государственные гарантии и кредиты на льготных условиях. Эти меры помогут компаниям удовлетворить неотложную потребность в оборотном капитале и инвестициях и продолжить работу в нынешнее трудное время. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с государствами-членами для обеспечения своевременного, скоординированного и эффективного осуществления национальных мер поддержки в соответствии с правилами ЕС»,- сказала ответственный вице-президент по вопросам политики конкуренции Маргрет Вестагер.