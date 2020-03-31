Власти Финляндии продлили национальный карантин еще на месяц

"Серьезность эпидемии коронавируса в Финляндии требует продления принятых правительством ограничений", - заявила премьер-министр Санна Марин в понедельник вечером.

По словам главы правительства, принятые меры показали свою эффективность, поэтому ограничения будут продлены еще на месяц до 13 мая. В частности, это касается школ и других учебных заведений.

Запрет на пересечение границ региона Уусимаа остается в силе до 19 апреля.

Ограничение на проведение массовых мероприятий, а также ограничения, касающиеся ресторанной деятельности, продлятся до 31 мая.

Указ правительства о закрытии ресторанов будет передан завтра на рассмотрение парламента.