Власти Финляндии продлили национальный карантин еще на месяц

Власти Финляндии приняли решение продлить изоляцию страны из-за эпидемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать минимум до 13 мая, пишет YLE.
"Серьезность эпидемии коронавируса в Финляндии требует продления принятых правительством ограничений", - заявила премьер-министр Санна Марин в понедельник вечером.
По словам главы правительства, принятые меры показали свою эффективность, поэтому ограничения будут продлены еще на месяц до 13 мая. В частности, это касается школ и других учебных заведений.
Запрет на пересечение границ региона Уусимаа остается в силе до 19 апреля.
Ограничение на проведение массовых мероприятий, а также ограничения, касающиеся ресторанной деятельности, продлятся до 31 мая.
Указ правительства о закрытии ресторанов будет передан завтра на рассмотрение парламента.
Кроме того, правительство готовит введение дополнительных ограничений на пересечение государственных границ на севере и западе. Пассажирское движение по морю будет остановлено, разрешат только грузовые перевозки.