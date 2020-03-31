Вт, 31.03.2020
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Финансовые потери от переноса Олимпиады составят около шести миллиардов евро

A man wearing a face masks walks in front of an advertisement for the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo on March 6, 2020. - Japan will quarantine all passengers arriving from China and South Korea, the country's prime minister said on March 5, as the government ramps up measures to contain an outbreak of the new coronavirus. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

ФОТО: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Перенос Летних Олимпийских игр-2020 в Токио нанесет удар по экономике Японии и приведет к финансовым потерям, которые превысят 5,8 млрд долларов.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021 год.

В 2013 году, когда столица Японии была выбрана для Олимпиады-2020, было подсчитано, что проведение Игр обойдется примерно в 6,6 млрд долларов, однако к концу 2019 года общая стоимость выросла почти вдвое и достигла 12,3 млрд долларов.

Оргкомитет инвестировал 5,51 млрд долларов в проведение Олимпиады. Власти Токио оказались на втором месте по величине расходов, потратив всего на 5 млн долларов меньше оргкомитета. Центральное правительство Японии выделило 1,37 млрд долларов.

Один из решающих факторов при расчете того, как отсрочка Игр ударила по экономике Японии – то, что большая часть этих расходов уже произошла. Это означает, что влияние расходов уже учтено в валовом внутреннем продукте страны в последние годы.

Перенос Игр оказал влияние на подготовку 11000 спортсменов и 4400 атлетов-паралимпийцев. Многие из них тренировались в течение нескольких недель в странах, которые сейчас закрыли границы. Их расходы на подготовку к Олимпиаде на общую сумму 3,56 млрд долларов также отнесены к убыткам.

Ожидается, что Олимпиада окажет долгосрочное экономическое воздействие на Японию, принеся доход в размере более 2 млрд долларов главным образом за счет туризма, развития инфраструктуры Токио и дальнейшего использования новых объектов.

Прогнозируемые расходы на содержание, ремонт, управление стадионами и Олимпийской деревней составят около 210 млн долларов, расходы на связи с общественностью и коммуникацию – 91 млн долларов.

Также потеряна прибыль от спонсорских и рекламных контрактов в размере 4,4 млрд долларов.

Японский бизнес имел значительную долю в бюджете Олимпийских игр в Токио. Спонсорские деньги составили 3,18 млрд долларов, что является рекордом. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне и Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро привлекли в три раза меньше денег местных спонсоров.

Эта цифра не включает партнерские соглашения, заключенные между компаниями-гигантами Panasonic, Toyota и Bridgestone и Международным олимпийским комитетом о спонсировании нескольких Игр подряд. Эти организации имеют эксклюзивные сделки с МОК на сумму в сотни миллионов долларов.

Телекомпания NBC установила рекорд, продав рекламу на сумму более 1,25 млрд долларов в преддверии Олимпийских игр-2020. Хотя компания была застрахована, задержка Олимпийских игр в Токио обойдется им потерей рекламной прибыли. Во время Рио-2016 NBC заработала на рекламе около 250 млн долларов.

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