Власти США предрекли вторую волну коронавируса осенью

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что коронавирус имеет цикличный характер, однако в Штатах будут более подготовлены к новой вспышке, передает РБК.
В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако к ней люди будут лучше подготовлены. Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
По его словам, коронавирус имеет цикличный характер и вернется осенью из-за легкой степени передачи от человека к человеку.
Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени целый ряд вещей будет совсем другим, например, способность заглушить вирус и проводить тестирование.
«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил глава государства.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США число заразившихся COVID-19 превышает 163 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 3 тыс. человек. Сильнее всего от вируса пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
По числу заболевших США занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое. По показателю смертности на первой строчке находится Италия, далее следуют Испания, Китай, Иран и Франция.