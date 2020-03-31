"Барселона" сократила зарплаты игрокам на 70% и обязала их выплачивать деньги неспортивному персоналу клуба

«Совет директоров «Барселоны», члены всех профессиональных спортивных команд и большая часть баскетбольной команды достигли соглашения касательно сокращения их заработной платы в период пандемии коронавируса.

В случае футбольной первой команды снижение составит более 70% от первоначально согласованных с клубом зарплат.

Этот дополнительный вклад команды вместе с необходимым вложением клуба гарантирует 100% заработной платы всего неспортивного персонала в клубе.

Клуб хочет выразить благодарность всем профессиональным спортсменам за их участие в такой исключительной ситуации», – заявила пресс-служба клуба.