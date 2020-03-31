Вт, 31.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • "Барселона" сократила зарплаты игрокам на 70% и обязала их выплачивать деньги неспортивному персоналу клуба
1

"Барселона" сократила зарплаты игрокам на 70% и обязала их выплачивать деньги неспортивному персоналу клуба

Lionel Messi.

ФОТО: Carlos Sanchez Martinez/ZUMAPRESS.com

«Барселона» выступила с заявлением относительно сокращения заработной платы игроков и персонала всех спортивных команд клуба.

«Совет директоров «Барселоны», члены всех профессиональных спортивных команд и большая часть баскетбольной команды достигли соглашения касательно сокращения их заработной платы в период пандемии коронавируса.

В случае футбольной первой команды снижение составит более 70% от первоначально согласованных с клубом зарплат.

Этот дополнительный вклад команды вместе с необходимым вложением клуба гарантирует 100% заработной платы всего неспортивного персонала в клубе.

Клуб хочет выразить благодарность всем профессиональным спортсменам за их участие в такой исключительной ситуации», – заявила пресс-служба клуба.

Ранее нападающий Лионель Месси сообщил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Он также пояснил, что футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ