Вт, 31.03.2020
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  • Убийство в нарвском салоне красоты: прокурор просит Госсуд приговорить обвиняемого к 18 годам

Убийство в нарвском салоне красоты: прокурор просит Госсуд приговорить обвиняемого к 18 годам

Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Вируская окружная прокуратура остался недовольна тем, что суд второй инстанции смягчил наказание нарвитянину Сергею Голубеву, которого обвинили в жестоком убийстве жены в салоне красоты, пишет Rus.ERR.

Если в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы, то в конце февраля окружной суд смягчил наказание до 14 лет лишения свободы.

В конце прошлой недели окружной прокурор Яаника Кыргмаа представила в Государственный суд кассационную жалобу, в которой просит признать Сергея Голубева виновным в убийстве, совершенном жестоким и мучительным способом, и утвердить ему приговор, назначенный Вируским уездным судом.

По состоянию на 31 марта Государственный суд не занял позиции по кассации.

Согласно обвинению, 21 апреля 2018 года Голубев сначала жестоко избил, а затем задушил свою 42-летнюю жену, а также в гневе разбил большую часть интерьера салона красоты. Убийство, шокировавшее Нарву, произошло 21 апреля 2018 года.

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