Убийство в нарвском салоне красоты: прокурор просит Госсуд приговорить обвиняемого к 18 годам

Если в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы, то в конце февраля окружной суд смягчил наказание до 14 лет лишения свободы.

В конце прошлой недели окружной прокурор Яаника Кыргмаа представила в Государственный суд кассационную жалобу, в которой просит признать Сергея Голубева виновным в убийстве, совершенном жестоким и мучительным способом, и утвердить ему приговор, назначенный Вируским уездным судом.

По состоянию на 31 марта Государственный суд не занял позиции по кассации.