Убийство в нарвском салоне красоты: прокурор просит Госсуд приговорить обвиняемого к 18 годам

Вируская окружная прокуратура остался недовольна тем, что суд второй инстанции смягчил наказание нарвитянину Сергею Голубеву, которого обвинили в жестоком убийстве жены в салоне красоты, пишет Rus.ERR.
Если в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы, то в конце февраля окружной суд смягчил наказание до 14 лет лишения свободы.
В конце прошлой недели окружной прокурор Яаника Кыргмаа представила в Государственный суд кассационную жалобу, в которой просит признать Сергея Голубева виновным в убийстве, совершенном жестоким и мучительным способом, и утвердить ему приговор, назначенный Вируским уездным судом.
По состоянию на 31 марта Государственный суд не занял позиции по кассации.
Согласно обвинению, 21 апреля 2018 года Голубев сначала жестоко избил, а затем задушил свою 42-летнюю жену, а также в гневе разбил большую часть интерьера салона красоты. Убийство, шокировавшее Нарву, произошло 21 апреля 2018 года.