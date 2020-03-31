Вт, 31.03.2020
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Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмамедов сообщил, что, вероятно, бой против Тони Фергюсона будет отменен.

«Не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрыты границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу выехать из России, границы закрыты.

И сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня. Я не против. Пусть делают это по законам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь.

Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник», – рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в инстаграме.

Легковес Джастин Гэтжи может заменить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмамедова в бою против Тони Фергюсона.

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