С сегодняшнего дня на телеканале ПБК в эфир начнут выходить «Новости Таллинна»

Передача «Новости Таллинна» будет выходить в эфир ПБК в течение объявленной в стране чрезвычайной ситуации и до 28 мая включительно. Ведущими станут Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, хорошо знакомые телезрителям по программе «Доброе утро, Таллинн!»

«Мы все понимаем, что в нынешней ситуации информация о происходящем должна достигать жителей города и страны оперативно и именно по тем каналам, на которых люди привыкли ее получать, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Закрытие программы «Новости Эстонии» на ПБК несомненно ограничило доступ к актуальной и полезной информации для значительной части русскоговорящего населения страны. Поэтому город, со своей стороны, приложил усилия, чтобы эта возможность вернулась к телезрителям как минимум на период чрезвычайного положения».

Согласно исследованию телевизионной аудитории, проводимому Kantar Emor, в феврале Первый Балтийский канал по-прежнему оставался одним из наиболее популярных среди русскоговорящей аудитории – дневная доля просмотра канала в этой аудитории составляла 12,7%.

«Следует также выразить признательность руководству телеканала, которое сочло возможным предоставить «Новостям Таллинна» лучшее эфирное время на Первом Балтийском канале бесплатно», - отметил Кылварт.