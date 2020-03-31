С сегодняшнего дня на телеканале ПБК в эфир начнут выходить «Новости Таллинна»

С понедельника по четверг, в 20.30, на Первом Балтийском канале будет выходить программа «Новости Таллинна». Согласно достигнутой договоренности, телеканал предоставит свое эфирное время для информирования горожан бесплатно.
Передача «Новости Таллинна» будет выходить в эфир ПБК в течение объявленной в стране чрезвычайной ситуации и до 28 мая включительно. Ведущими станут Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, хорошо знакомые телезрителям по программе «Доброе утро, Таллинн!»
«Мы все понимаем, что в нынешней ситуации информация о происходящем должна достигать жителей города и страны оперативно и именно по тем каналам, на которых люди привыкли ее получать, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Закрытие программы «Новости Эстонии» на ПБК несомненно ограничило доступ к актуальной и полезной информации для значительной части русскоговорящего населения страны. Поэтому город, со своей стороны, приложил усилия, чтобы эта возможность вернулась к телезрителям как минимум на период чрезвычайного положения».
Согласно исследованию телевизионной аудитории, проводимому Kantar Emor, в феврале Первый Балтийский канал по-прежнему оставался одним из наиболее популярных среди русскоговорящей аудитории – дневная доля просмотра канала в этой аудитории составляла 12,7%.
«Следует также выразить признательность руководству телеканала, которое сочло возможным предоставить «Новостям Таллинна» лучшее эфирное время на Первом Балтийском канале бесплатно», - отметил Кылварт.
Производить программу «Новости Таллинна» будет фонд Tallinna Televisioon. Для производства передачи на русском языке привлечена также опытная команда OÜ Subbmedia, до сих пор создававшая по заказу телеканала ПБК информационную программу «Новости Эстонии».