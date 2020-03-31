Вт, 31.03.2020
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Работники магазинов с симптомами заболевания смогут пройти тест на коронавирус

Тест на коронавирус.

ФОТО: Elmo Riig

Начиная с минувшей недели Союз торговцев Эстонии в сотрудничестве с частной клиникой Medicum начал делать бесплатные тесты на коронавирус для сотрудников сферы торговли, у которых возникли симптомы острого респираторного заболевания, пишет Saarte Hääl.

По всей Эстонии открыто восемь мобильных пунктов, где можно сдать тест на коронавирус: в Таллинне таковых имеется два, а в Пярну, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Курессааре и Кярдла - по одному.

По словам главы Общества потребителей Сааремаа Калле Коова, тесты, сделанные в прошлые выходные, к счастью, оказались отрицательными.

Тест делается с согласия работника при договоренности с работодателем, который также будет извещен о результатах тестирования. Предпосылкой для прохождения теста являются симптомы вроде высокой температуры, сухой кашель, затрудненное дыхание и т. д.

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