Работники магазинов с симптомами заболевания смогут пройти тест на коронавирус

По всей Эстонии открыто восемь мобильных пунктов, где можно сдать тест на коронавирус: в Таллинне таковых имеется два, а в Пярну, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Курессааре и Кярдла - по одному.

По словам главы Общества потребителей Сааремаа Калле Коова, тесты, сделанные в прошлые выходные, к счастью, оказались отрицательными.