Работники магазинов с симптомами заболевания смогут пройти тест на коронавирус

Начиная с минувшей недели Союз торговцев Эстонии в сотрудничестве с частной клиникой Medicum начал делать бесплатные тесты на коронавирус для сотрудников сферы торговли, у которых возникли симптомы острого респираторного заболевания, пишет Saarte Hääl.
По всей Эстонии открыто восемь мобильных пунктов, где можно сдать тест на коронавирус: в Таллинне таковых имеется два, а в Пярну, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Курессааре и Кярдла - по одному.
По словам главы Общества потребителей Сааремаа Калле Коова, тесты, сделанные в прошлые выходные, к счастью, оказались отрицательными.
Тест делается с согласия работника при договоренности с работодателем, который также будет извещен о результатах тестирования. Предпосылкой для прохождения теста являются симптомы вроде высокой температуры, сухой кашель, затрудненное дыхание и т. д.