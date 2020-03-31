Вт, 31.03.2020
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Чемпиона Испании в этом году могут не определить

Матч "Осасуны" и "Вальядолида" в 2020 году

ФОТО: Fernando Pidal/ZUMAPRESS.com

Ла Лига обсуждает различные сценарии возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, передает Sports.ru.

Вариант продолжения первенства в конце апреля – начале мая крайне маловероятен в нынешних условиях.

Лига планирует проводить матчи летом, но установлен дедлайн – если к 27 июня турнир не возобновится, то, скорее всего, сезон-2019/20 будет отменен.

«Если к 27 июня жизнь в стране не нормализуется, футбол будет волновать людей меньше всего», – сказал президент одного из клубов Ла Лиги.

Одной из крайних мер рассматривается вариант проведения заключительных матчей Примеры за 4-5 недель, когда команды будут играть по три матча каждые семь дней.

Сегодня Ла Лига сообщила клубам о намерении доиграть сезон летом.

23 марта в Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол.

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