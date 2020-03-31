Узнайте, как долго можно еще ездить на шипованной резине

Весна в Эстонии переменчива, а теплая погода может быстро смениться холодом. По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, в этом году на зимней резине можно будет ездить и в апреле: "Период смены резины сделан гибким, так как суточная температура может колебаться в пределах десяти градусов: днем может быть +6, а ночью -6, из-за этого рано утром на дорогах может быть очень опасно. Мы рекомендуем не спешить со сменой шипованной резины".