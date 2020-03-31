Узнайте, как долго можно еще ездить на шипованной резине

В хорошую погоду на шипованной резине можно ездить до 31 марта, но в этом году с ее сменой на летнюю спешить не стоит, пишет Rus.ERR.
Весна в Эстонии переменчива, а теплая погода может быстро смениться холодом. По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, в этом году на зимней резине можно будет ездить и в апреле: "Период смены резины сделан гибким, так как суточная температура может колебаться в пределах десяти градусов: днем может быть +6, а ночью -6, из-за этого рано утром на дорогах может быть очень опасно. Мы рекомендуем не спешить со сменой шипованной резины".
Лойго также напомнила, что при переменчивой погоде безопасность зависит не только от резины, но и от скорости, соответствующей дорожным условиям.