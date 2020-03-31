Вирусолог: купленные в магазине продукты нельзя сразу же заносить в квартиру

«При походе в продуктовый магазин недостаточно одной только дезинфекции ручки покупательской корзинки или тележки. Нам нужно быть еще более осторожными», - предупреждает доктор ВанВинген. Вирусолог ссылается на исследование Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое показало, что вне человеческого организма коронавирус является жизнеспособным в течение нескольких дней, сообщает news.com.au.

Далее, ВанВинген рекомендует не заносить пакеты с продуктами в квартиру в течение как минимум трех дней. Если это возможно, ВанВинген рекомендует хранить пакеты с едой в гараже или рядом с дверью. Тем, у кого нет возможности это сделать или кто имеет дело со скоропортящимися продуктами, следует разделить свою кухню на чистую и грязную зоны. Поместите товары из магазина на грязную половину и держите их там подольше, пока не продезинфицируете. Не забывайте регулярно чистить грязную часть кухни. Это предотвратит перемещение вируса с одной поверхности на другую.