Житель Эстонии, не желавший мириться со связанными с COVID-19 ограничениями, получил десять суток ареста

Как пишет Saarte Hääl, 25 марта вечером полицейские проверяли на улице Ранна в Курессааре исполнение введенных правительством ЭР ограничений на передвижение и требования воздерживаться от скопления людей. В ходе проверки они дали распоряжение компании молодежи разойтись.

К сожалению, один юноша наотрез отказался понимать необходимость ограничений и обрушился на полицейских с оскорблениями. Стражи порядка отвезли молодого человека в арестный дом, там у несовершеннолетнего было выявлено алкогольное опьянение. Оскорбление полицейского является проступком и в качестве наказания суд назначил виновному десять дней ареста.

По словам руководителя Куресаареского отдела полиции Райнера Антсаара, если не брать в расчет этот случай, в целом островитяне относятся к введенным ограничениям с пониманием. Когда патрульные полицейские разговаривают с людьми и напоминают им о необходимости соблюдать дистанцию, никто не перечит.

«Спасибо за это, ведь понятно, что ситуация сложна для всех», - поблагодарил Антсаар. В сельских районах на улицах вообще нет людей. За исключением магазинов, где жители Сааремаа все-таки собираются и ведут беседы.

«Напомню, что и в магазинах, и в их окрестностях необходимо соблюдать дистанцию в два метра. Все эти ограничения введены ради того, чтобы мы взяли под контроль распространение коронавируса и были здоровы», - отметил Антсаар.