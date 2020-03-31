Департамент здоровья не запрещает больницам публиковать данные о количестве пациентов

«Департамент здоровья не запрещает больницам публиковать данные о пациентах. Поступающие в департамент здоровья данные о заболевших и госпитализированных из всех уездов собирают в сводку раз в день в 7 часов утра, и в зависимости от поступивших сведений они публикуются не позднее 11 часов утра. Это создает неоправданную путаницу с числами и ставит под сомнение достоверность опубликованных данных, - сказала газете Postimees пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп. - Таким образом, если каждая больница тем временем будет называть собственные цифры, это вызовет неоправданную путаницу и поставит под сомнение достоверность опубликованных данных».

«Таким образом, в интересах ясности мы попросили больницы не выпускать информацию о том, сколько конкретно пациентов с коронавирусом на лечении, сколько выздоровело и отпущено домой и а также информацию о пациентах с коронавирусом на фоне хронических заболеваний, потому что это конфиденциальная личная информация. Мы также просили не раскрывать подробности болезни пациента, поскольку это может непреднамеренно раскрыть деликатную личную информацию членов семьи, которая является заболеванием. Департамент также попросил больницы не раскрывать информацию о смерти пациента, чтобы заранее сообщить близким умершего. После первой смерти произошла печальная история, когда журналисты получили информацию до того, как были проинформированы близкие скончавшегося», - сказала Кингсепп.

Во вторник утром корреспондент ERR на Сааремаа Маргус Мулд отметил в программе «Terevisioon», что руководство Курессааре подтвердило, что больница не имеет права называть количество пациентов.