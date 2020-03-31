Четверо нелегалов смогли обойти погранконтроль и попасть в Эстонию хитрым способом

В понедельник местные жители Валга сообщили полиции о нескольких случаях пересечения границы: четверо человек смогли попасть из Латвии в Эстонию не через предусмотренный для этого пограничный пункт, а через дворы частных домов, расположенных у границы, сообщила Лыунаская префектура.
На информацию отреагировали полицейские патрули и в течение дня в городе Валга были задержаны четверо человек. Всем им назначали штраф в размере 40 евро за незаконное пересечение границы.
После этого полицейские объяснили постановление о двухнедельном карантине, все четверо подтвердили, что будут его соблюдать своими подписями. Поскольку у нелегалов не было признаков заболевания, им разрешили отправиться в место своего пребывания.
Полиция благодарит всем местных жителей, которые своей бдительностью помогают полиции в нынешнее время. Полиция просит всех вести себя законопослушно и учитывать правила, действующие во благо здоровья народа. Чем больше приложить усилий в данный момент, тем быстрее пройдет это трудное время и восстановится нормальный ритм жизни.