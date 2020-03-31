Четверо нелегалов смогли обойти погранконтроль и попасть в Эстонию хитрым способом

На информацию отреагировали полицейские патрули и в течение дня в городе Валга были задержаны четверо человек. Всем им назначали штраф в размере 40 евро за незаконное пересечение границы.

После этого полицейские объяснили постановление о двухнедельном карантине, все четверо подтвердили, что будут его соблюдать своими подписями. Поскольку у нелегалов не было признаков заболевания, им разрешили отправиться в место своего пребывания.