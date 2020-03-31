Вт, 31.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Первый клуб АПЛ распустил сотрудников по домам.

Футболисты "Ньюкасла"

ФОТО: OWEN HUMPHREYS/AP

"Ньюкасл" первым из клубов английской футбольной премьер-лиги отправил неигровой персонал во временный отпуск в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Сотрудники получили инструкции о том, как подать заявки на сохранение рабочих мест. Работникам будет выплачиваться 100% их заработной платы до конца апреля.

Чемпионат Англии в данный момент приостановлен до мая из-за пандемии коронавируса.

"Ньюкасл" второй раз за неделю попадает во эпицентр внимания: вчера фанаты клуба обратились к собственнику "Ньюкаслу" Майку Эшли с призывом прекратить продажу абонементов на следующий сезон.

В настоящее время АПЛ не определила, когда возобновится сезон 2019-20. По самым смелым прогнозам, АПЛ стартует 1 мая, по самым негативным - сезон 2019-20 доигран не будет и чемпион объявлен не будет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ