Первый клуб АПЛ распустил сотрудников по домам.

Сотрудники получили инструкции о том, как подать заявки на сохранение рабочих мест. Работникам будет выплачиваться 100% их заработной платы до конца апреля.

Чемпионат Англии в данный момент приостановлен до мая из-за пандемии коронавируса.

"Ньюкасл" второй раз за неделю попадает во эпицентр внимания: вчера фанаты клуба обратились к собственнику "Ньюкаслу" Майку Эшли с призывом прекратить продажу абонементов на следующий сезон.