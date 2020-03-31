Первый клуб АПЛ распустил сотрудников по домам.

"Ньюкасл" первым из клубов английской футбольной премьер-лиги отправил неигровой персонал во временный отпуск в связи с последствиями пандемии коронавируса.
Сотрудники получили инструкции о том, как подать заявки на сохранение рабочих мест. Работникам будет выплачиваться 100% их заработной платы до конца апреля.
Чемпионат Англии в данный момент приостановлен до мая из-за пандемии коронавируса.
"Ньюкасл" второй раз за неделю попадает во эпицентр внимания: вчера фанаты клуба обратились к собственнику "Ньюкаслу" Майку Эшли с призывом прекратить продажу абонементов на следующий сезон.
В настоящее время АПЛ не определила, когда возобновится сезон 2019-20. По самым смелым прогнозам, АПЛ стартует 1 мая, по самым негативным - сезон 2019-20 доигран не будет и чемпион объявлен не будет.