Люди аплодируют врачам и медсестрам, которые борются с COVID-19. ФОТО: YAMIL LAGE/AFP

Пандемия коронавируса нарушила привычный уклад жизни и планы миллионов людей по всему миру. Ее масштабы заставляют многих экспертов полагать, что карантинных мер не избежать на протяжении недель, если не месяцев.

Трудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть, поскольку человечество, оказавшись перед столь масштабной угрозой, нашло в себе силы на проявление гуманности.

1. Аплодисменты людям в белых халатах

Во всех странах мира на передовой борьбы с коронавирусом оказались врачи, медсестры и другие сотрудники сферы здравоохранения. Во многом благодаря их усилиям многие зараженные пошли на поправку и в конечном итоге вызоровели.

Чтобы признать их заслуги и хоть как-то отблагодарить, люди в разных странах по вечерам стали выходить на балконы или во дворы и аплодировать.

Самый недавний пример такого единодушия случился в минувший четверг в Британии, взорвавшейся аплодисментами ровно в 20:00 по местному времени.

Этот тренд впервые был отмечен в середине января в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

На видеороликах, размещенных в китайских соцсетях, видно, как местные жители выкрикивают из своих окон слова благодарности и распевают песни, чтобы поддержать друг друга.

С распространением вируса за пределы Ухани передался в глобальном масштабе и тренд публично выражать свою признательность медикам.

2. Китай ослабляет карантин

Как считают китайские власти, им удалось сдержать распространение вируса у себя в стране, по крайней мере пока.

За последние дни отмечено лишь небольшое количество новых зараженных. В основном все новые инфицированные поступили в Китай из-за границы.

В связи с этим власти начинают постепенно ослаблять жесткие карантинные меры.

25 марта в провинции Хубэй, с которой началась пандемия, сняла ограничения на выезд. Карантин в Ухани, который был введен в январе, начнут ослаблять 8 апреля.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдонелл, жители Пекина теперь могут вздохнуть полной грудью - в прямом и переносном смыслах.

Конечно, есть опасения, что в Китае может начаться вторая волна эпидемии, но пока власти надеются на лучшее и постепенно ослабляют ограничения.

3. Италия: свет в конце туннеля?

Как сообщили в середине прошлой недели власти Италии, страна, по всей видимости, вошла в фазу стабилизации распространения инфекции, поскольку четыре дня подряд регистрировалось снижение как количества новых случаев, так и смертности от нее.

В среду было выявлено 3612 новых случаев - ниже, чем в каждые из предыдущих четырех дней.

Однако число инфицированных опять выросло к четвергу, а к пятнице общая картина оказалась смешанной: количество заболевших уменьшилось по сравнению с предыдущим днем, но смертность подскочила на самый высокий с начала пандемии уровень.

И все же, первые четыре дня недели дали луч надежды, хоть и на короткое время, на то, что дела в Италии, которая сильнее других стран Европы пострадала от вспышки новой инфекции, могут пойти на поправку.

ВОЗ назвал эту тенденцию обнадеживающей, а главный врач Ломбардии - региона, наиболее серьезно затронутого коронавирусом - сказал, что «в конце туннеля появился свет”.

4. Ученые в поисках вакцины

Все в мире ждут, когда же появится вакцина против нового коронавируса.

В разработке сейчас несколько вакцин подобного типа, а в американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четырем добровольцам сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, извлеченного из нового вируса.

Эксперты полагают, что им понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Тем не менее, ученые узнают все больше и больше о новом коронавирусе. На минувшей неделе появились весьма обнадеживающие сообщения об исследованиях по расшифровке генетического кода вируса.

Обычно вирусы по мере размножения в организме животного или человека мутируют, однако в случае с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 мутации происходят медленно или почти не происходят, как заметили ученые.

Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

“Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины”, - подтвердил профессор Стефано Менцо, непосредственно занимающийся этой проблемой.

5. Все в одной лодке

Несмотря на то, что вспышка коронавируса разлучила многих из нас на физическом уровне, в моральном плане такой сплоченности между людьми давно не наблюдалось.

Из всех стран мира приходят сообщения о взаимопомощи и актах милосердия и альтруизма.

В Британии сотни тысяч человек откликнулись на призыв примкнуть к армии волонтеров в помощь Национальной службе здравоохранения (NHS) - оставив далеко позади намеченную властями желаемую цифру этого добровольческого отряда.

Как сказал директор подразделения NHS по Англии Стивен Поувис, он ошеломлен «всплеском альтруизма» на призыв помочь бесплатной медицине.

Многие сетевые кафе и рестораны, которые в эти дни работают только для торговли на вынос, бесплатно угощают медработников кофе и бутербродами.

В Испании, как пишет газета El Pais, по призыву одного врача десятки тысяч людей написали письма тем, кто оказался в больнице с тяжелыми синдромами, с пожеланиями выздоровления и словами ободрения.