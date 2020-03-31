Больницы находят новое применение людям, лишившимся работы

После того, как Пыльваская больница с прошлой недели прекратила все запланированные мероприятия, многие работники, которые не смогли продолжить свою нынешнюю работу из-за обусловленной коронавирусом кризисной ситуации, обратились к главе учреждения Маргот Бергманн с вопросом, могут ли они сделать что-нибудь еще, чтобы заработать свою зарплату, пишет Postimees.
Например, два физиотерапевта, один из которых проработал в Пыьлваской больнице три года, а другой 30 лет, признались Postimees, что они оба беспокоятся о ближайшем будущем, так как с распространением вируса пропало всякое представление о том, смогут ли они вообще продолжать работать по специальности. До них уже донеслись слухи о том, что их коллеги в других больницах были вынуждены оставаться дома после прекращения амбулаторной работы.
«Я знал, что если другим отделениям в больнице понадобится помощь, я определенно буду готова в рамках своих умений принять новую работу и новые задания», - сказала физиотерапевт Кристийна, которая, как и другие сотрудники больницы, общавшиеся с Postimees, просила не называть ее фамилию.
Теперь оба физиотерапевта уже вторую неделю работают нянями детей больничного персонала, чтобы в то время, когда не рекомендуется водить детей в детский сад, врачи и медсестры в больнице не должны были сидеть с ними, а имели возможность работать. У физиотерапевтов также есть дети постарше, которые уже ходят в школу, но их тоже нельзя надолго оставлять одних дома, и к тому же родители помогают им делать уроки. Оба физиотерапевта подтвердили, что справляются с замещающей работой, потому что и раньше имели дело с детьми.
Желание принести пользу
В общей сложности в Пыльвской больнице с ее 275 сотрудниками около 10 человек нашли временную оплачиваемую работу на время кризиса. Но речь идет не только о доходах, сказала Бергманн. «Персонал дал понять, - добавила она, - что они чувствуют себя плохо, когда им приходится сидеть дома, в то время как другие медицинские работники трудятся».
Аналогичным образом в связи с распространением коронавируса и другие больницы Эстонии пытаются найти новую работу для своих сотрудников, которые в противном случае сидели бы без дела - в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске. Маргус Улст, руководитель больницы Валга с тремя сотнями сотрудников, сказал, что некоторые медсестры, у которых сейчас гораздо меньше плановой работы, берут на себя новую роль, такую как взятие образцов вируса, а некоторые физиотерапевты, по возможности, участвуют в консультировании по телефону. Он добавил, что многие из тех, кто потерял работу, сами предложили себя в помощники. "Они это делают не столько ради дохода, сколько для того чтобы быть хоть как-то полезными".
Глава Южно-эстонской больницы, находящейся в Выру, Арви Васк подтвердил, что из-за обусловленных коронавирусом изменений в организации труда ни один из их 430 сотрудников еще не уволен, но людей нужно перемещать по больнице каждый день, чтобы обеспечить нагрузку и оплату труда. В связи с тем, что в настоящее время в больнице не проводится плановая операция, один врач, ранее занимавшийся ими, теперь выполняет тесты на Covid-19. А некоторые сотрудники операционного блока проводят скрининг на наличие инфекции, в ходе которого они осматривают как своих коллег, так и поступающих пациентов, на предмет наличия симптомов коронавируса.
«Основной задачей по-прежнему является предотвращение попадания инфекции в больницу», - сказал Васк.
Страх потерять работу
Глава Пыльваской больницы Бергманн, которая также преподает студентам отделения физиотерапии в Тартуском университете и пишет докторскую диссертацию, признала, что в больнице, к счастью, есть много работы, для которой раньше не хватало рук.
Например, Эйке, которая два месяца проработала медсестрой, теперь работает уборщицей в отделении внутренних болезней и занимается обслуживанием помещений. «Я думаю, что могу сделать это нормально», - говорит она. - Лучше, чем ничего в такое время». Она не отрицает, что после начала кризиса у нее были сомнения в своей надобности в больнице.
Работник регистратуры Майре, которая также наслаждалась любимой работой всего два месяца назад, сказала, что она очень сильно была обеспокоена перспективой потери рабочего места в период кризиса. «Трудно найти работу в маленьком городе», - сказала она. Новая задача Майре состоит в том, чтобы привести в порядок архивы больницы.
Бергманн не боится, что когда архивы и склады будут приведены порядок, работа закончится. Как отметили опрошенные Postimees руководители больниц, новое применение может появиться в ближайшие недели - если число пациентов с коронавирусом увеличится, и клиника Тартуского университета больше не сможет лечить их всех. Тогда часть придется отправить в Пыльва, Выру и Валга, где потребуется дополнительный персонал, чтобы позаботиться о них. Цитируя Бергманн: тогда каждый сотрудник, который приходит на помощь, будет на вес золота.