Больницы находят новое применение людям, лишившимся работы

Например, два физиотерапевта, один из которых проработал в Пыьлваской больнице три года, а другой 30 лет, признались Postimees, что они оба беспокоятся о ближайшем будущем, так как с распространением вируса пропало всякое представление о том, смогут ли они вообще продолжать работать по специальности. До них уже донеслись слухи о том, что их коллеги в других больницах были вынуждены оставаться дома после прекращения амбулаторной работы.

«Я знал, что если другим отделениям в больнице понадобится помощь, я определенно буду готова в рамках своих умений принять новую работу и новые задания», - сказала физиотерапевт Кристийна, которая, как и другие сотрудники больницы, общавшиеся с Postimees, просила не называть ее фамилию.

Теперь оба физиотерапевта уже вторую неделю работают нянями детей больничного персонала, чтобы в то время, когда не рекомендуется водить детей в детский сад, врачи и медсестры в больнице не должны были сидеть с ними, а имели возможность работать. У физиотерапевтов также есть дети постарше, которые уже ходят в школу, но их тоже нельзя надолго оставлять одних дома, и к тому же родители помогают им делать уроки. Оба физиотерапевта подтвердили, что справляются с замещающей работой, потому что и раньше имели дело с детьми.

Желание принести пользу

В общей сложности в Пыльвской больнице с ее 275 сотрудниками около 10 человек нашли временную оплачиваемую работу на время кризиса. Но речь идет не только о доходах, сказала Бергманн. «Персонал дал понять, - добавила она, - что они чувствуют себя плохо, когда им приходится сидеть дома, в то время как другие медицинские работники трудятся».

Аналогичным образом в связи с распространением коронавируса и другие больницы Эстонии пытаются найти новую работу для своих сотрудников, которые в противном случае сидели бы без дела - в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске. Маргус Улст, руководитель больницы Валга с тремя сотнями сотрудников, сказал, что некоторые медсестры, у которых сейчас гораздо меньше плановой работы, берут на себя новую роль, такую как взятие образцов вируса, а некоторые физиотерапевты, по возможности, участвуют в консультировании по телефону. Он добавил, что многие из тех, кто потерял работу, сами предложили себя в помощники. "Они это делают не столько ради дохода, сколько для того чтобы быть хоть как-то полезными".