И то хлеб: пенсии и пособия повышаются

Поэтому помимо индексации, 1 апреля каждого года Департамент социального страхования заново учитывает отработанное за прошедший период время. Для пенсионеров, которые в прошлом году работали и получали облагаемый социальным налогом доход, рассчитывается дополнительная доля страхования за предыдущий год, и, таким образом, в дополнение к индексации их пенсия увеличивается на эту сумму.

Учитывается социальный налог, рассчитанный на основе заработной платы или дохода от предпринимательства. Так что не имеет значения, работал ли человек полный год или всего несколько месяцев: размер страховой доли рассчитывается исходя из суммы уплаченного социального налога.

Как изменится размер пособий

Что касается пособий, выплачиваемых Кассой по безработице, то точно так же, как и в случае с государственными пенсиями, индексируется дневная ставка пособия на трудоспособность, которая рассчитывается в соответствии с установленным Правительством Эстонской Республики пенсионным индексом.

Как объясняет руководитель отдела по пособиям на трудоспособность Кассы по безработице Реэт Рауд, на основе размера этой дневной ставки рассчитывается общая сумма пособия. Для этого каждый год 1 апреля действующая дневная ставка умножается на пенсионный индекс.

С 1 апреля 2020 года новый размер дневной ставки пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро. В случае частичной трудоспособности пособие составляет 57% от действующей дневной ставки, то есть 8,49 евро в день, в среднем 254,62 евро в месяц. В случае полного отсутствия трудоспособности пособие составляет 100% от действующей дневной ставки, что составляет 14,89 евро в день и в среднем 446,70 евро в месяц.

Не пенсиями едиными

Апрельская индексация ожидает не только пенсии и пособия, но и зарплаты высших госслужащих. Согласно принятому в 2018 году закону, к 1 апреля каждого года индексируется ставка заработной платы президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда. За последний год заработная плата четырех высших государственных служащих составляла 6168,31 евро в месяц. С 1 апреля она составит 6661,77 евро, повысившись, таким образом, почти на 494 евро. Как и в случае с пенсиями, новая величина получается за счет умножения на коэффициент 1,080.

Индексация президентской зарплаты автоматически означает рост зарплат целого ряда госслужащих рангом пониже. Так, государственный прокурор, вице-спикер Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер юстиции, госконтролер и министры правительства ЭР получают зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента. Это означает, что у них зарплата поднимется с 5234 до 5662,5 евро.

Вице-председатели парламентских комиссий и фракций, а также судьи окружных судов получают зарплату с коэффициентом 0,75 от должностного оклада главы государства. Таким образом, у них зарплата поднимется с 4626 до 4996 евро. Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу и судьи уездных и административных судов. У них зарплата поднимется с 4009 до 4330 евро.

Не время для роста зарплат

Повышение зарплат высших государственных чиновников вызвало бурю недовольства среди населения. На этом фоне таллиннская мэрия решила отказаться от индексации зарплат для руководства города. Вот как обосновал это столичный мэр Михаил Кылварт: поскольку нынешняя ситуация затронет большинство предприятий и учреждений Эстонии, нужно считаться с тем, что далее последует экономический спад, а так как индексация заработной платы рассчитывается на базе поступлений социального налога за прошлый год, повышать сейчас зарплаты городского руководства не представляется возможным.