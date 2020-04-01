И то хлеб: пенсии и пособия повышаются

Несмотря на то, что в Эстонии кризис и многих жителей страны ожидает сокращение зарплат и безработица, есть группа населения, доходы которой с апреля не только не упадут, но и немного вырастут. Пенсионеры во время эпидемии находятся в группе риска, зато они могут рассчитывать на хоть и небольшой, но стабильный доход.
Эстонское государство пересчитывает пенсии каждую весну, чтобы они соответствовали уровню цен и изменениям заработной платы. Несмотря на то, что кризис очевидным образом скажется и на том, и другом, очередную запланированную индексацию отменять не собираются.
11 марта этого года правительство своим решением установило индекс пенсии 2020 года на уровне 1,080. Это означает, что со следующего месяца пенсии в стране вырастут в среднем на 8%. В абсолютных же цифрах это значит, что средняя пенсия по старости возрастет примерно на 45 евро. Размеры пособия по нетрудоспособности - как частичной, так и полной - также будут пересчитаны.
Как узнать новый размер своей пенсии?
Начиная с 1 апреля люди смогут просматривать свою новую сумму пенсии на государственном портале eesti.ee; дополнительную информацию можно получить по инфотелефону индексации пенсий Департамента социального страхования 612 1360.
По какой системе рассчитывается повышение пенсий по просьбе Rus.Postimees разъяснила руководитель отдела пособий Департамента социального обеспечения Мерле Сумиль-Лаанемаа: «С 1 апреля примерно у 335 000 пенсионеров в Эстонии государственная пенсия увеличится в среднем на 8%. Для каждого человека размер пенсии рассчитывается индивидуально в зависимости от его предыдущего трудового вклада. Таким образом рост в результате индексации будет для всех разным. Конкретный рост пенсии зависит от пенсионного стажа. Например, средняя пенсия для человека с 44 годами трудового стажа увеличивается с нынешних 483 евро до 528 евро.
Размер пенсионного индекса, который пересчитывается каждый год, зависит от увеличения компонента социального налога за предыдущий год и изменения индекса потребительских цен. В этом году значение индекса составляет 1,080. После индексации базовая сумма государственной пенсии будет увеличена еще на 7 евро, то есть она будет составлять уже 215,5148 евро. Новая годовая оценка с 1 апреля составляет 7,104 евро, а ставка народной пенсии - 221,63 евро.
Увеличение пенсии касается тех ее видов, которые рассчитываются на основе пенсионной формулы. К ним относятся, например, пенсия по старости с ее подкатегориями (досрочный и отсроченный выход на пенсию и т. д.), пенсия по случаю потери кормильца, пенсия по нетрудоспособности и народная пенсия».
Новые пенсии в зависимости от стажа:
Пенсия по старости со стажем 15 лет - 322.02 евро
Пенсия по старости со стажем 30 лет - 428.14 евро
Пенсия по старости со стажем 40 лет - 498.89 евро
Пенсия по старости со стажем 44 года - 527.84 евро
С работающими пенсионерами сложнее
Представление о том, насколько увеличится пенсия, дает калькулятор индексации, который можно найти на сайте Департамента социального обеспечения. Если ввести в нем текущий размер пенсии, калькулятор покажет ожидаемую новую сумму. Однако с его помощью можно рассчитать только новую пенсию по старости, и он даст правильный результат, только если все основания для выплаты пенсии останутся прежними. Например, если в течение предыдущего года пенсионер по старости устроился на работу и решил продолжать пользоваться освобождением от подоходного налога, калькулятор может не дать точного результата.
Поэтому помимо индексации, 1 апреля каждого года Департамент социального страхования заново учитывает отработанное за прошедший период время. Для пенсионеров, которые в прошлом году работали и получали облагаемый социальным налогом доход, рассчитывается дополнительная доля страхования за предыдущий год, и, таким образом, в дополнение к индексации их пенсия увеличивается на эту сумму.
Учитывается социальный налог, рассчитанный на основе заработной платы или дохода от предпринимательства. Так что не имеет значения, работал ли человек полный год или всего несколько месяцев: размер страховой доли рассчитывается исходя из суммы уплаченного социального налога.
Как изменится размер пособий
Что касается пособий, выплачиваемых Кассой по безработице, то точно так же, как и в случае с государственными пенсиями, индексируется дневная ставка пособия на трудоспособность, которая рассчитывается в соответствии с установленным Правительством Эстонской Республики пенсионным индексом.
Как объясняет руководитель отдела по пособиям на трудоспособность Кассы по безработице Реэт Рауд, на основе размера этой дневной ставки рассчитывается общая сумма пособия. Для этого каждый год 1 апреля действующая дневная ставка умножается на пенсионный индекс.
С 1 апреля 2020 года новый размер дневной ставки пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро. В случае частичной трудоспособности пособие составляет 57% от действующей дневной ставки, то есть 8,49 евро в день, в среднем 254,62 евро в месяц. В случае полного отсутствия трудоспособности пособие составляет 100% от действующей дневной ставки, что составляет 14,89 евро в день и в среднем 446,70 евро в месяц.
Не пенсиями едиными
Апрельская индексация ожидает не только пенсии и пособия, но и зарплаты высших госслужащих. Согласно принятому в 2018 году закону, к 1 апреля каждого года индексируется ставка заработной платы президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда. За последний год заработная плата четырех высших государственных служащих составляла 6168,31 евро в месяц. С 1 апреля она составит 6661,77 евро, повысившись, таким образом, почти на 494 евро. Как и в случае с пенсиями, новая величина получается за счет умножения на коэффициент 1,080.
Индексация президентской зарплаты автоматически означает рост зарплат целого ряда госслужащих рангом пониже. Так, государственный прокурор, вице-спикер Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер юстиции, госконтролер и министры правительства ЭР получают зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента. Это означает, что у них зарплата поднимется с 5234 до 5662,5 евро.
Вице-председатели парламентских комиссий и фракций, а также судьи окружных судов получают зарплату с коэффициентом 0,75 от должностного оклада главы государства. Таким образом, у них зарплата поднимется с 4626 до 4996 евро. Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу и судьи уездных и административных судов. У них зарплата поднимется с 4009 до 4330 евро.
Не время для роста зарплат
Повышение зарплат высших государственных чиновников вызвало бурю недовольства среди населения. На этом фоне таллиннская мэрия решила отказаться от индексации зарплат для руководства города. Вот как обосновал это столичный мэр Михаил Кылварт: поскольку нынешняя ситуация затронет большинство предприятий и учреждений Эстонии, нужно считаться с тем, что далее последует экономический спад, а так как индексация заработной платы рассчитывается на базе поступлений социального налога за прошлый год, повышать сейчас зарплаты городского руководства не представляется возможным.
Почему же высшие государственные чиновники не могут сделать то же самое по примеру муниципальных? Дело в том, что по закону существующий состав парламента не может менять свою зарплату - только для следующего состава. И поскольку у нас парламентская республика, президент не имеет полномочий поднимать или снижать себе зарплату: это происходит исключительно на основании прописанной в законе индексации. Любое же изменение закона должен утвердить Рийгикогу.