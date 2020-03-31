За год выбросы СО2 в двух секторах Эстонии сократились почти на 40%

Выбросы, которые образуются в результате деятельности промышленных предприятий Эстонии, входящих в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов в ЕС, сократились в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 38,7%, т.е. примерно на 5,4 млн тонн CO2.
Такой вывод можно сделать на основании представленных к концу марта отчетов 46-и эстонских предприятий - участников системы торговли квотами. Эти предприятия производят тепло- и электроэнергию, сланцевое масло, цемент, бумагу и бумажную массу, кирпич, известь и стекло, пишет во вторник Rus.ERR.
Общие выбросы промышленных предприятий промышленных предприятий (European Union Emissions Trading Scheme, далее EU ETS), по словам Имре Баниас, старшего специалиста отдела климата в Министерстве окружающей среды, постепенно снижаются, начиная с уже 2017 года.
По словам старшего специалиста департамента окружающей среды Анники Коноваловой, по сравнению с 2018 годом выбросы CO2 снизились более чем на половине предприятий, входящих в EU ETS, но самое большого падения выбросов парниковых газов удалось добиться на принадлежащих Eesti Energia AS электростанциях - Эстонской электростанции и на электростанции Aувере.
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