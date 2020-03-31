За год выбросы СО2 в двух секторах Эстонии сократились почти на 40%

Такой вывод можно сделать на основании представленных к концу марта отчетов 46-и эстонских предприятий - участников системы торговли квотами. Эти предприятия производят тепло- и электроэнергию, сланцевое масло, цемент, бумагу и бумажную массу, кирпич, известь и стекло, пишет во вторник Rus.ERR.

Общие выбросы промышленных предприятий промышленных предприятий (European Union Emissions Trading Scheme, далее EU ETS), по словам Имре Баниас, старшего специалиста отдела климата в Министерстве окружающей среды, постепенно снижаются, начиная с уже 2017 года.