Во саду ли в огороде ⟩ Что такое, для чего и кому нужна пикировка?

Одна забота у огородников миновала — семена посеяны и дружно взошли. Но когда на растениях появятся по два настоящих листочка, придется устроить рассаде пересадку из общего контейнера в отдельный стаканчик. Это и есть пикировка. Разберемся, для чего и кому она нужна.

Сторонники пикировки полагают, что она способствует развитию боковых корней и укрепляет сеянцы. Кроме того, считается, что, если выращивать растения в одной емкости, их корешки переплетутся, и их нельзя будет распутать. Это не страшно для рассады цветов, которую рассаживают группами, но может быть фатально для томатов, перцев и других растений, которые могут погибнуть, если при высадке травмировать их корешки.

Однако есть огородники, которые сразу высевают семена в большие емкости, чтобы сэкономить время на пикировке.

Правда, в этом случае получить хорошую рассаду удается не всем. Основная проблема в том, что первое время растения испытывают постоянный недостаток кислорода, поскольку дренажные отверстия находятся на дне емкости, вдалеке от корневой системы. Поэтому при выращивании рассады без пикировки учитывайте, что грунт должен быть максимально рыхлым и воздухопроницаемым.

Что пикируем

Классическая пикировка с прищипыванием центрального корня подходит томатам (в фазе 2-3-х настоящих листьев) и капусте.

А вот баклажаны и перцы — спорные культуры. Они чувствительны к повреждению корней и зачастую сильно болеют после пересадки. Так что либо выращивайте их сразу в отдельных емкостях, либо пересаживайте вместе с земляным комом.

Есть и культуры, которые лучше сразу выращивать в отдельных стаканчиках. Это огурцы, тыквы, кабачки, дыни.