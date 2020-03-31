Коронaвирус разорил федерацию регби США

Федерация регби США объявила о банкротстве вследствие экономических последствий пандемии, сообщает Р-Спорт.
Федерация подала заявление о банкротстве по статье, позволяющей реорганизовать и реструктурировать задолженность.
Как говорится в заявлении организации, ее финансовые проблемы были усилены влиянием пандемии коронавируса на регби. Федерация заявила, что приостановка соревнований привела к значительной потере доходов от членских взносов, спонсорства и дополнительных источников.
Заявление о банкротстве включает план финансовой поддержки от Международного совета регби.
Как отмечает федерация, мужские и женские сборные США по регби-15 и регби-7 продолжат соревноваться "как обычно", когда сезон возобновится после пандемии.