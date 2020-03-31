Вт, 31.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Коронaвирус разорил федерацию регби США

DENVER, CO - JUNE 23: A rugby ball showing the Rugby League Test Match between England and the New Zealand Kiwis sits at mid-field at Sports Authority Field at Mile High on June 23, 2018 in Denver, Colorado. Russell Lansford/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Russell Lansford / AFP

 Федерация регби США объявила о банкротстве вследствие экономических последствий пандемии, сообщает Р-Спорт.

Федерация подала заявление о банкротстве по статье, позволяющей реорганизовать и реструктурировать задолженность.

Как говорится в заявлении организации, ее финансовые проблемы были усилены влиянием пандемии коронавируса на регби. Федерация заявила, что приостановка соревнований привела к значительной потере доходов от членских взносов, спонсорства и дополнительных источников.

Заявление о банкротстве включает план финансовой поддержки от Международного совета регби.

Как отмечает федерация, мужские и женские сборные США по регби-15 и регби-7 продолжат соревноваться "как обычно", когда сезон возобновится после пандемии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ