Больница Курессааре ждет пожертвований

На счет Курессаареской больницы на сегодняшний день поступило более 103 000 евро пожертвований. Это кризисное время показывает, насколько люди сплоченные. Поскольку в месяц больнице требуется защитных средств на почти 70 000 евро, а ситуация только ухудшается, была создана линия для пожертвований.
Больница Курессааре на своей странице в Facebook отмечает, что пожертвование - это очень личное, и в Эстонии много организаций, которые сейчас нуждаются в поддержке, пишет Postimees.
Больница собирает деньги на покупку хирургических масок и защитных костюмов. Руководитель больницы Март Кылле сказал, что в день в больнице используются почти 600 масок, это почти 18 тысяч масок в месяц. Вместе с защитными костюмами и средства для дезинфекции общая стоимость составляет примерно 70 000 евро в месяц.
Чтобы поддержать Курессаарескую больницу, позвоните на номер:
5 евро – 9000405
10 евро – 9000410
50 евро – 9000450
Пожалуйста, дождитесь окончания звона, поскольку пожертвование происходит только после десятой секунды звонка.
В случае желания пожертвовать более крупную сумму, напишите на э-почту: haigla@saarehaigla.
Больницу можно поддержать и через денежное перечисление на банковский счет:
Swedpank EE322200001120090627
SEB pank EE581010220017888014
В пояснении написать: AITANSAAREMAAD