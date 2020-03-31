Больница Курессааре ждет пожертвований

Больница Курессааре на своей странице в Facebook отмечает, что пожертвование - это очень личное, и в Эстонии много организаций, которые сейчас нуждаются в поддержке, пишет Postimees.

Больница собирает деньги на покупку хирургических масок и защитных костюмов. Руководитель больницы Март Кылле сказал, что в день в больнице используются почти 600 масок, это почти 18 тысяч масок в месяц. Вместе с защитными костюмами и средства для дезинфекции общая стоимость составляет примерно 70 000 евро в месяц.

Чтобы поддержать Курессаарескую больницу, позвоните на номер:

5 евро – 9000405

10 евро – 9000410

50 евро – 9000450

Пожалуйста, дождитесь окончания звона, поскольку пожертвование происходит только после десятой секунды звонка.

В случае желания пожертвовать более крупную сумму, напишите на э-почту: haigla@saarehaigla.

Больницу можно поддержать и через денежное перечисление на банковский счет:

Swedpank EE322200001120090627

SEB pank EE581010220017888014