Пыль да туман: как проходит весенняя уборка улиц

Справка

Официально весенние месячники благоустройства начали проводить в Таллинне еще в 1991 году.

В Таллинне в весенней уборке будет задействовано 57 единиц различной уборочной техники и 208 человек. В основном эти бригады задействуют на приведении в порядок зеленых территорий и недоступных для техники мест.

В прошлом году в ходе весенней уборки, длившейся с 19 марта по 16 апреля, договорные партнеры Таллинна убрали с городских улиц в общей сложности 3875 тонн мусора и 327 тонн бытовых отходов.

У Таллинна четыре договорных партнера - Tallinna Kommunaaltenused OÜ, Tänavapuhastuse AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Teede AS. Отдельного финансирования весенней уборки не предусмотрено.