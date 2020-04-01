Пыль да туман: как проходит весенняя уборка улиц

По словам Сульга, в приоритетах весенней уборки прежде всего места с наиболее интенсивным пешеходным и велосипедным движением, то есть пешеходные и велодорожки, улицы, на которых находятся официальные и учебные учреждения, больницы и поликлиники, магазины, а также улицы неподалеку от парков, скверов и площадей.

В некоторых странах в связи с эпидемией коронавируса городские улицы были подвергнуты дезинфекции, как, например, в Китае. Таллиннские власти, как и Департамент здоровья, к такой возможности отнеслись сдержанно. «Конечно, все городское пространство не дезинфицируется, но Департамент коммунального хозяйства взвешивал (пока они не были вовсе закрыты. – прим. ред.) возможность дезинфекции игровых площадок. Также постоянно дезинфицируется общественный транспорт, - отметил вице-мэр столицы Айвар Рийсалу. - Названия средств назвать сложно – классические, из тех, которые еще можно купить». Уточнить ориентировочную стоимость дезинфекции он пока не смог: «О расходах говорить пока рано, но в условиях кризиса безопасность всегда важнее, даже если это влечет за собой дополнительные расходы».

Справка

Официально весенние месячники благоустройства начали проводить в Таллинне еще в 1991 году.

В Таллинне в весенней уборке будет задействовано 57 единиц различной уборочной техники и 208 человек. В основном эти бригады задействуют на приведении в порядок зеленых территорий и недоступных для техники мест.

В прошлом году в ходе весенней уборки, длившейся с 19 марта по 16 апреля, договорные партнеры Таллинна убрали с городских улиц в общей сложности 3875 тонн мусора и 327 тонн бытовых отходов.

У Таллинна четыре договорных партнера - Tallinna Kommunaaltenused OÜ, Tänavapuhastuse AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Teede AS. Отдельного финансирования весенней уборки не предусмотрено.