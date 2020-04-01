Пыль да туман: как проходит весенняя уборка улиц

Эпидемия – эпидемией, но уборку городских улиц никто не отменял. Тем более, что чистота, как известно, - залог здоровья. В этом году традиционный месячник благоустройства в Таллинне был запланирован под девизом «Сделаем город сияющим!»
Грандиозным уборочным планам с привлечением широких народных масс в этом году не суждено было осуществиться. Из-за коронавируса туманно, например, будущее ежегодной акции «Сделаем!», на странице которой в марте сиротливо значилось: «Мы будем следить за ходом событий и не позднее середины апреля решим, как и в какой форме пройдет в этом году День толок».
В середине марта не было и окончательной ясности с городскими субботниками: «Что касается толок, говорить о них пока рано – до них еще месяц. Все будет решаться, исходя из ситуации. На данный момент государство объявило чрезвычайное положение и публичные мероприятия отменены. Толоки, на которые регистрируются люди, считаются публичными мероприятиями, и на данный момент Таллинн их не проводит», - сказал в середине марта вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.
Но если традиционные народные весенние забавы, похоже, исчезли как сон, как утренний туман, то рутинная уборка улиц в столице идет по плану. Уборочная кампания стартует с масштабного мытья городских улиц. Нынешняя теплая зима позволила начать проведение обычных весенних уборочных работ намного раньше обычного, и вместо традиционной зимней очистки улиц от снега и льда в этому году таллиннские коммунальные службы сконцентрировались на ежемесячной уборке. «Сейчас уборку города проводят в обычном режиме – даже в чрезвычайной ситуации Таллинн должен работать, поэтому у нас на данный момент все происходит по графику, своевременно, и улицы чистятся, как и в обычное время», - отметил Рийсалу.
Пошипеть на резину
Однако, по словам заместителя руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, несмотря на то что нынешняя зима была бесснежной, это не значит, что весенняя уборка оказалась менее ресурсоемкой. Во многом виновата в этом шипованная резина. «Езда на таких покрышках в условиях плюсовой температуры сильно вредит дорожному полотну, и в итоге в воздух поднимается огромное количество пыли, выбитой с покрытия шипами, - говорит Сульг. - В этом году ожидается повышенное количество пыли на городских улицах. Уборка этих мелких частиц потребует дополнительного ухода за городскими магистралями, в том числе и мытья улиц под давлением». Отчасти поэтому в некоторых эстонских городах уже задумались о запрете шипованной резины в условиях глобального потепления, однако до сих пор до конкретных решений не дошло.
Основная весенняя уборка начнется сразу по окончании сезона использования шипованной резины, и, если планам не помешают морозы или снег, она завершится к началу мая. Чтобы выполнить необходимые работы, первым делом придется убрать скопившийся в уличных водосточных желобах мусор. Для этого его необходимо намочить – только после этого можно собирать скопившуюся грязь. Там, где техника не справляется, обычно на помощь приходят люди – недоступные места очищаются вручную с использованием мойки под высоким давлением. А собственно мытье улиц происходит лишь на завершающем этапе при температуре не ниже 5 градусов тепла.
По словам Сульга, в приоритетах весенней уборки прежде всего места с наиболее интенсивным пешеходным и велосипедным движением, то есть пешеходные и велодорожки, улицы, на которых находятся официальные и учебные учреждения, больницы и поликлиники, магазины, а также улицы неподалеку от парков, скверов и площадей.
В некоторых странах в связи с эпидемией коронавируса городские улицы были подвергнуты дезинфекции, как, например, в Китае. Таллиннские власти, как и Департамент здоровья, к такой возможности отнеслись сдержанно. «Конечно, все городское пространство не дезинфицируется, но Департамент коммунального хозяйства взвешивал (пока они не были вовсе закрыты. – прим. ред.) возможность дезинфекции игровых площадок. Также постоянно дезинфицируется общественный транспорт, - отметил вице-мэр столицы Айвар Рийсалу. - Названия средств назвать сложно – классические, из тех, которые еще можно купить». Уточнить ориентировочную стоимость дезинфекции он пока не смог: «О расходах говорить пока рано, но в условиях кризиса безопасность всегда важнее, даже если это влечет за собой дополнительные расходы».
Справка
Официально весенние месячники благоустройства начали проводить в Таллинне еще в 1991 году.
В Таллинне в весенней уборке будет задействовано 57 единиц различной уборочной техники и 208 человек. В основном эти бригады задействуют на приведении в порядок зеленых территорий и недоступных для техники мест.
В прошлом году в ходе весенней уборки, длившейся с 19 марта по 16 апреля, договорные партнеры Таллинна убрали с городских улиц в общей сложности 3875 тонн мусора и 327 тонн бытовых отходов.
У Таллинна четыре договорных партнера - Tallinna Kommunaaltenused OÜ, Tänavapuhastuse AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Teede AS. Отдельного финансирования весенней уборки не предусмотрено.