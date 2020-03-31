Строители видят выход: пора достать с дальних полок все госзаказы

Эстонские строители опасаются, что скоро у них закончатся работа и хлеб. Чтобы не остаться без дела, надеются они, государство могло бы достать из дальнего ящика все проекты строительства дорог, детских садов и спортивных сооружений и начать заказывать строительные работы, пишет Postimees.
«Ничего особенного не происходит. Такая жизнь малоактивна», - сказал владелец Randberg ja Tuulberg Райво Ранд. Несмотря на то, что на всех объектах компании ведутся строительные работы, эффективность работы снизилась, поскольку на стройплощадках нужно соблюдать дистанцию и дезинфицировать себя при любой возможности. Многие руководители объектов работают из домашнего офиса.
«В настоящее время мы со страхом наблюдаем, чтобы коронавирус не ударил по строителям на объектах», - сказал Ранд. Также были задержки с поставкой некоторых материалов, например, заказанных из Китая компонентов освещения. «Из-за всей этой ерунды строительство стало очень дорогим», - признался он.
Строитель с многолетним опытом, Ранд убежден, что государственное вмешательство необходимо для поддержания сектора на плаву. Не для того, чтобы давать деньги, а для того, чтобы быстро начать подготовку к госзаказам. «Спортивные сооружения, школьные здания, другие общественные здания - все это теперь следует достать из ящика стола», - предложил Ранд.
Приветствуется крупнейшее дорожное строительство века
Такой подход называется принципом контрцикличности: в трудные времена, когда падает спрос в частном секторе, государство должно подставить плечо, увеличив объемов заказов государственного сектора. Например, несколько лет назад, когда частный сектор процветал, а компании развивались, многие жаловались, что государство может перенести свои заказы на будущее. В противном случае рынок перегреется: цены на строительство и зарплаты вырастут слишком быстро.
Для строительства каждого здания требуется строительный проект =, а также всевозможные разрешения, для получения которых потребуется время. Поэтому Ранд говорит, что действовать надо начинать уже сейчас. Идея состоит в том, чтобы, как только кризис достигнет своего дна, строительные проекты были бы в стадии, когда уже можно вбивать сваи в землю. «Например, четырехполосное шоссе до Тарту не начнешь строить завтра, даже если есть желание и деньги. Подготовка требует времени», - объяснил Ранд.
По его словам, стимулирование рынка в плохие времена также выгодно для самого государства, поскольку строительство обходится намного дешевле. «Уровень зарплат падает, цены на материалы падают, и некоторые дома государство получает значительно выгоднее», - сказал Ранд. По его словам, хорошей пропорцией будет, если две трети государственных денег пойдет на строительство домов и одна треть - на инфраструктуру.
Свен Пертенс, глава Trev-2 Grupp, одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Эстонии, также хочет, чтобы государство начало заказывать работы. «Как минимум мы ждем, что инвестиции не будут сокращены», - сказал он. Как и Ранд, он отметил, что строительство во времена кризиса гораздо выгоднее для государства. С другой стороны, это помогает частному сектору, который сохраняет рабочие места и обеспечивает налоговые поступления в государственный бюджет.
«Я надеюсь, что разногласия прошлого останутся на заднем плане и что государство и частный сектор придут к хорошему соглашению», - сказал Пертенс, добавив, что они уже представили свое видение потенциальных проектов министерству и Департаменту шоссейных дорог. «До того времени, когда государственные проекты будут запущены, мы надеемся выжить сами», - сказал строитель, добавив, что многим компаниям, вероятно, будет трудно поддерживать ликвидность.
Каких объектов ожидает Пертенс от государства? Например, Trev-2 в настоящее время строит участок участка Козе-Арду, названный проектом века, стоимостью более 50 миллионов евро. Тендер был объявлен для еще более крупного участка, четырехполосного участка Выыбу-Мяэ, который, как ожидается, будет стоить около 73 миллионов евро. Пока не известно, кто заполучит этот сладкий кусок пирога.
Пертенс сказал, что на самом деле их не особо волнует, что и где закажет государство, главное, чтобы заказывали. Он согласился с тем, что очень крупные инфраструктурные проекты не могут быть начаты сразу, поскольку они требуют длительного и тщательного проектирования, а также подготовки и осуществления закупок.
Скорее глава строительной фирмы ждет начала небольших проектов. К ним относятся ремонт дорог и отделка поверхности, а также строительство мостов и виадуков всех видов. «Эти проекты, стоимость которых составляет до нескольких миллионов евро, в настоящее время истощаются», - сказал Пертенс.
Первые самосвалы с пряниками уже в пути
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас согласен со строительными компаниями. «Сначала мы должны потушить огонь, который угрожает здоровью людей, а затем сможем уделять больше внимания экономическому благосостоянию людей и стимулировать экономику с помощью инвестиций», - сказал министр.
Далее он сказал, что на первом этапе начнется строительство по уже подготовленным проектам. Бвстрее всего вливание денег получит реконструкция многоквартирных домов, на которые уже выделено почти 30 миллионов евро. Аас заверил, что государство хочет начать заказы уже в этом году, но основные выплаты предпринимателям пойдут в следующем году.
Он признал, что запуск очень больших проектов занимает много времени, и нельзя прыгнуть выше головы. Каждый проект предполагает планировку, исследования, сделки с землей и проектирование. «Запуск многих небольших строительных проектов возможен и может быть выполнен быстро. Это, например, реконструкция шоссе или железной дороги, работы по благоустройству и развитию порта, которые могут быть начаты уже в этом году», - выразил надежду министр.
Кроме того, можно увеличить пособия местным самоуправлениям на строительство и улучшения дорог.