Строители видят выход: пора достать с дальних полок все госзаказы

«Ничего особенного не происходит. Такая жизнь малоактивна», - сказал владелец Randberg ja Tuulberg Райво Ранд. Несмотря на то, что на всех объектах компании ведутся строительные работы, эффективность работы снизилась, поскольку на стройплощадках нужно соблюдать дистанцию и дезинфицировать себя при любой возможности. Многие руководители объектов работают из домашнего офиса.

«В настоящее время мы со страхом наблюдаем, чтобы коронавирус не ударил по строителям на объектах», - сказал Ранд. Также были задержки с поставкой некоторых материалов, например, заказанных из Китая компонентов освещения. «Из-за всей этой ерунды строительство стало очень дорогим», - признался он.

Строитель с многолетним опытом, Ранд убежден, что государственное вмешательство необходимо для поддержания сектора на плаву. Не для того, чтобы давать деньги, а для того, чтобы быстро начать подготовку к госзаказам. «Спортивные сооружения, школьные здания, другие общественные здания - все это теперь следует достать из ящика стола», - предложил Ранд.

Приветствуется крупнейшее дорожное строительство века

Такой подход называется принципом контрцикличности: в трудные времена, когда падает спрос в частном секторе, государство должно подставить плечо, увеличив объемов заказов государственного сектора. Например, несколько лет назад, когда частный сектор процветал, а компании развивались, многие жаловались, что государство может перенести свои заказы на будущее. В противном случае рынок перегреется: цены на строительство и зарплаты вырастут слишком быстро.

Для строительства каждого здания требуется строительный проект =, а также всевозможные разрешения, для получения которых потребуется время. Поэтому Ранд говорит, что действовать надо начинать уже сейчас. Идея состоит в том, чтобы, как только кризис достигнет своего дна, строительные проекты были бы в стадии, когда уже можно вбивать сваи в землю. «Например, четырехполосное шоссе до Тарту не начнешь строить завтра, даже если есть желание и деньги. Подготовка требует времени», - объяснил Ранд.

По его словам, стимулирование рынка в плохие времена также выгодно для самого государства, поскольку строительство обходится намного дешевле. «Уровень зарплат падает, цены на материалы падают, и некоторые дома государство получает значительно выгоднее», - сказал Ранд. По его словам, хорошей пропорцией будет, если две трети государственных денег пойдет на строительство домов и одна треть - на инфраструктуру.

Свен Пертенс, глава Trev-2 Grupp, одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Эстонии, также хочет, чтобы государство начало заказывать работы. «Как минимум мы ждем, что инвестиции не будут сокращены», - сказал он. Как и Ранд, он отметил, что строительство во времена кризиса гораздо выгоднее для государства. С другой стороны, это помогает частному сектору, который сохраняет рабочие места и обеспечивает налоговые поступления в государственный бюджет.