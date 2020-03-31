Спа Эстонии: восстановление может занять до двух лет

Эстонский союз спа написал правительству, что большая часть летних броней отменена. Упал общий оборот. Предприятия нашли временные решения для отсрочки арендной платы и прекращения поставок товаров, но в долгосрочной перспективе так продолжаться не может. Поэтому они просят правительство принять радикальные меры, чтобы избежать массовых сокращений сотрудников.

Первое предложение: продлить срок выдачи пособия на выплату заработной платы от Кассы страхования от безработицы, чтобы оставшимся без работы людям выплачивали 70% их зарплаты до конца года. Согласно нынешним планам, правительство будет платить эти пособия лишь два месяца.

Второе предложение: ввести налоговый мораторий на сферу туризма. Это означает, что поставщики услуг по размещению и питанию до конца 2021 года не должны будут платить и цента налога с оборота. Они также просят без процентов отложить плату налогов на рабочую силу до декабря следующего года.

Третье предложение: предоставить возможность чрезвычайного кредита Kredex для гостиничных предприятий с нулевой процентной ставкой. Кроме того, все фирмы, чей оборот упал до 30 процентов, могли бы избежать кредитных платежей.