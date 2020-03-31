Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон все-таки состоится

Во вторник Нурмагоедов заявил, что по его информации UFC прорабатывает вариант проведения боя для Фергюсона в США без участия Нурмагомедова, который в данный момент находится в России и не может вылететь в США. Россиянин, недавно вернувшийся из США, где он готовился к поединку, заявил, что "находится в недоумении", так как советовался с UFC перед отъездом, и ему было сказано, что бой "на 99% пройдет в Абу-Даби, а в Америке точно не пройдет".