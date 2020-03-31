Вт, 31.03.2020
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Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон все-таки состоится

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Mahmoud Khaled/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заверил, что поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится 18 апреля, передает Р-Спорт.

Во вторник Нурмагоедов заявил, что по его информации UFC прорабатывает вариант проведения боя для Фергюсона в США без участия Нурмагомедова, который в данный момент находится в России и не может вылететь в США. Россиянин, недавно вернувшийся из США, где он готовился к поединку, заявил, что "находится в недоумении", так как советовался с UFC перед отъездом, и ему было сказано, что бой "на 99% пройдет в Абу-Даби, а в Америке точно не пройдет".

"Знайте: бой состоится 18 апреля где-то на планете Земля. А когда вам нужно будет узнать (где), я дам вам знать", - сказал Уайт, которого цитирует bjpenn.com.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном является главным событием турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля в Бруклине (США). Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса.

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