Смело! Семейная компания решила расширяться на фоне всеобщего кризиса

Matsimoka запустил краудфандинговую кампанию на платформе Fundwise в тот самый день, когда в Эстонии вступило в силу чрезвычайное положение. Однако минимальная цель в размере почти 200 000 евро была достигнута всего за три рабочих дня. На сегодняшний день собрано 213 350 евро. Текущий кризис не повлиял на планы компании на будущее: Matsimoka по-прежнему хочет расширяться и находит новые способы расширения клиентуры.

Исполнительный директор успешного предприятия мясной промышленности Ян Инно сказал, что на собранные деньги они планируют построить на условиях аренды новый дом для производства салями или вообще начать строительство нового дома. Хотя продажи собственных магазинов Matsimoka снизились, продажи сетевых магазинов сильно выросли.

«В настоящее время мы заняты увеличинием объема продаж розничных сетей и поддержанием объема продаж наших собственных магазинов. Две недели назад мы решили, что наша цель - сделать Matsimoka в течение кризиса сильнее, и именно поэтому мы считаем 30-процентный реальной задачей даже сегодня», - сказал Инно.

Однако кое-какие изменения все же были в работу внесены. «Мы пополнили необходимые запасы на срок до шести месяцев и, для безопасности наших сотрудников, организовали для них развозку, чтобы избежать использования общественного транспорта», - отметил он.

Поскольку заказы требуется выполнять, смены на предприятии разделены так, что до шести человек находятся в режиме ожидания и, при необходимости, могут заменить кого-то. Все продукты, кроме тех, которые требуют нарезки, упакованы в вакуумную упаковку, чтобы обеспечить меньший контакт и ускорить процесс покупки.

Кампания народного финансировани через веб-сайт Fundwise прподлится до середины апреля. В общей сложности они хотят привлечь до 1,2 млн. евро от инвесторов.