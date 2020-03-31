Чумачечая весна

За волной волна

Самый оптимистичный прогноз предполагал, что пандемия коронавируса продлится до июня. Предполагалось, что, как и грипп, это явление сезонное и с наступлением тепла заболеваемость пойдет на убыль. Именно из этого осторожно исходили многие компании, несущие убытки и сокращающие зарплаты своих работников на срок от двух до трех месяцев. Однако здесь есть несколько моментов, которые намекают на необходимость планировать свое экономическое будущее без излишнего оптимизма.

Если это явление сезонное, то следующий всплеск эпидемии может прийтись уже на осень, когда снова наступит похолодание. Кроме того, предшествующие пандемии показали, что их эпидемиологическая динамика может отличаться от сезонных заболеваний (так, во время пандемии свиного гриппа AH1N1 в 2009 году крупные вспышки наблюдались и в летние месяцы).

К тому же, отмечалось: если коронавирус – явление сезонное, что мешает этим вспышкам повторяться регулярно, пока не будет изобретена вакцина, которая будет производиться в достаточном количестве (по разным прогнозам, это займет от года до восемнадцати месяцев), или же пока у большинства населения не выработается иммунитет? В противном случае вирус будет возвращаться с наступлением каждого холодного сезона, и сталкиваться с введением карантина со всеми сопутствующими последствиями нам придется на протяжении нескольких лет. Именно это прогнозирует немецкий Институт Роберта Коха, руководитель которого высказал предположение, что эпидемия будет распространяться волнообразно и растянется на два года.

Вдобавок такие же повторные всплески возможны после ослабления карантинных мер. Так было во время эпидемии «испанки» в 1918 году, так может произойти и сейчас. В материковом Китае объявили о победе над эпидемией, однако новые зараженные приезжали туда из других стран. Повторная вспышка в этой стране означала бы гораздо более тяжелые последствия для мировой экономики.

Немаловажную роль в ее функционировании, как известно, играют и человеческие эмоции: чем больше негативных сигналов, тем меньше чувство уверенности в завтрашнем дне, тем осторожнее в условиях неопределенности действуют финансисты, предприниматели и потребители, что, естественно, не способствует экономическому росту. И эта уверенность восстанавливается не за месяц и не за два. «Вы видели фотографии людей, загружающие тележки туалетной бумагой, дезинфицирующим средством и молоком? Тот же примитивный инстинкт накопления запасов охватывает Уолл-стрит, с той лишь разницей, что там люди запасают деньги», - описывает существующее положение Bloomberg.

Стелили мягко