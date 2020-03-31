В Финляндии зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом

Согласно вчерашним данным THL, в больницах страны находится 94 пациента, из которых 49 – в реанимации. За время эпидемии от коронавирусной инфекции умерло 13 человек.

На самом деле, инфицированных намного больше, поскольку всех людей с симптомами коронавируса сейчас не тестируют.