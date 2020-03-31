Вт, 31.03.2020
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В Финляндии зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом

Põhja-Eesti regionaalhaigla niinimetatud Covid-19 osakond.

ФОТО: Põhja-Eesti Regionaalhaigla

В Финляндии на данный момент диагностировано 1384 инфицированных коронавирусом. За последние сутки был выявлен 71 случай заражения, из них 37 – в Уусимаа и Хельсинки. Об этом сообщило Ведомство здравоохранения и социального развития THL, передает Yle.

Согласно вчерашним данным THL, в больницах страны находится 94 пациента, из которых 49 – в реанимации. За время эпидемии от коронавирусной инфекции умерло 13 человек.

На самом деле, инфицированных намного больше, поскольку всех людей с симптомами коронавируса сейчас не тестируют.

Согласно свежему исследованию, опубликованному в медицинском издании The Lancet, уровень смертности от коронавируса на самом деле ниже, чем считалось ранее. По оценке исследователей, уровень смертности от COVID-19 составляет 0,66%.

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