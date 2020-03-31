Министерство образования и науки не спешит отменять школьные экзамены

По словам канцлера Министерства образования и науки Март Лайдметс, интерес к развитию дистанционного образования в Эстонии повышен, поэтому министерство обзвонило все самоуправления и общеобразовательные школы. «Оказалось, что эстонские школы были готовы к дистанционному обучению, и учителя и ученики привыкли к новой форме. Она работает, и учебная программа выполняется», - сказал Лайдметс, добавив, что наиболее обеспокоены ситуацией родители.