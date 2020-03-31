В Раквере на краже очень дорогого антисептика пойман 50-летний мужчина

Rus.Postimees.ee112В Раквере на краже очень дорогого антисептика пойман 50-летний мужчина 31 марта 2020, 13:06В Раквере на краже очень дорогого антисептика пойман 50-летний мужчинаrus.postimees.eeАнтисептик для рук. Фото иллюстративное.ФОТО: ShutterstockВ понедельник, 30 марта полиции сообщили, что 50-летний мужчина украл из магазина в Раквере дезинфицирующее средство. Полиция отмечает, что ранее мужчина уже наказывался за кражи. На этот раз он украл дезинфицирующее средство из подвального магазина на улице Ф.Г.Адоффа. Стоимость антисептика была 20 евро. Полиция задержала вора. антисептикворворыкражаполицияраквере