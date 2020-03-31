Вт, 31.03.2020
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  • В Раквере на краже очень дорогого антисептика пойман 50-летний мужчина

В Раквере на краже очень дорогого антисептика пойман 50-летний мужчина

Антисептик для рук. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В понедельник, 30 марта полиции сообщили, что 50-летний мужчина украл из магазина в Раквере дезинфицирующее средство. 

Полиция отмечает, что ранее мужчина уже наказывался за кражи. На этот раз он украл дезинфицирующее средство из подвального магазина на улице Ф.Г.Адоффа. Стоимость антисептика была 20 евро. 

Полиция задержала вора.

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