Видео: нарушение самоизоляции в некоторых случаях может быть даже забавным

Английская пара, Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис, несколько дней назад поделились во всемирной сети видео о соседе, который вышел из дома в маскировочном костюме: точь в точь зеленый куст! Часть пути он преодолел ползком, приседая около настоящих кустов и сливаясь с их листвой.

По словам Николаса и Мэдлин, человек, который дал им повод для веселья, вернулся домой с пакетом из магазина. «Видимо, ходил за необходимыми покупками», - поделилась пара с изданием thesun.co.uk.

Moment prankster neighbour makes hilarious bid for freedom disguised as a BUSH https://t.co/AxSGELbLkT — Lucía Gilgado (@LuciaGilgado) March 31, 2020