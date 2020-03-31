Вт, 31.03.2020
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Видео: нарушение самоизоляции в некоторых случаях может быть даже забавным

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Некий англичанин развеселил соседей своим видом, в котором вышел из дома. Поведение тоже было примечательным, рассказывает Kodustiil.

Английская пара, Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис, несколько дней назад поделились во всемирной сети видео о соседе, который вышел из дома в маскировочном костюме: точь в точь зеленый куст! Часть пути он преодолел ползком, приседая около настоящих кустов и сливаясь с их листвой.

По словам Николаса и Мэдлин, человек, который дал им повод для веселья, вернулся домой с пакетом из магазина. «Видимо, ходил за необходимыми покупками», - поделилась пара с изданием thesun.co.uk.

«Мы не думали, что видео окажется настолько популярным, что получит 16,5 миллионов просмотров. Но ведь в это трудное время только позитивный настрой и смех дают нам утешение», - сказали Николас и Мэдлин.

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