Видео: нарушение самоизоляции в некоторых случаях может быть даже забавным

Некий англичанин развеселил соседей своим видом, в котором вышел из дома. Поведение тоже было примечательным, рассказывает Kodustiil.
Английская пара, Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис, несколько дней назад поделились во всемирной сети видео о соседе, который вышел из дома в маскировочном костюме: точь в точь зеленый куст! Часть пути он преодолел ползком, приседая около настоящих кустов и сливаясь с их листвой.
По словам Николаса и Мэдлин, человек, который дал им повод для веселья, вернулся домой с пакетом из магазина. «Видимо, ходил за необходимыми покупками», - поделилась пара с изданием thesun.co.uk.
Moment prankster neighbour makes hilarious bid for freedom disguised as a BUSH https://t.co/AxSGELbLkT— Lucía Gilgado (@LuciaGilgado) March 31, 2020
«Мы не думали, что видео окажется настолько популярным, что получит 16,5 миллионов просмотров. Но ведь в это трудное время только позитивный настрой и смех дают нам утешение», - сказали Николас и Мэдлин.