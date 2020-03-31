Postimees Grupp запускает план жесткой экономии

«Государство разработало меру компенсации заработной платы через Кассу по безработице, которая позволяет им покрывать свои расходы на заработную плату. Мы подадим заявку в фонд безработицы в апреле и мае», - написал в обращении к работникам концерна председатель правления Postimees Gropp Андрус Раудсалу.

В соответствии с принимаемыми мерами минимальное обязательство работодателя составляет 150 евро брутто, но допустимо платить и более крупную сумму, и эту возможность предприятие планирует использовать.

«Таким образом, мы сможем обеспечить работникам, брутто-зарплата которых меньше или равна 1000 евро, такую же сумму каждый месяц в течение периода сокращения, как и до сокращения. Кроме того, у кого-то брутто-зарплата не упадет ниже 1000 евро», - отметил Раудсалу.

Работникам, брутто-зарплата которых превышает 1000 евро, Postimees Grupp вместе с компенсацией по безработице гарантирует не менее 85 процентов заработной платы.

«Помимо реорганизации нашей работы важно также, что мы можем приспособиться к снижению доходов. Мы провели ряд длительных встреч с руководством для обсуждения мер жесткой экономии», - добавил Раудсалу.

К сегодняшнему дню Postimees Gropp прекратила все расходы, которые не связаны напрямую с быстро растущим числом прямых потребителей контента компании и потребностями ее оставшихся рекламных клиентов. Также ведутся переговоры со своими поставщиками о снижении цен и запросе более длительных сроков оплаты.

В своем обращении Раудсалу заявил, что оборот Postimees Grupp от продажи рекламы снизился, и в ближайшее время снижение еще больше углубится. «Это деньги, которые никогда не поступят на наш счет. Мы говорим о миллионах евро, которые мы не заработаем», - отметил он.