Несмотря на санкции: Европа отправила в Иран медицинские товары

«Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что Instex успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран», — сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 31 марта. Как уточняется, медицинские товары прибыли в Иран, пишут "Известия".

После первой сделки механизм продолжит работать с иранской организацией STFI над дальнейшими транзакциями для развития механизма расчетов.

Договор о совместном всеобъемлющем плане действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора.

В сентябре 2019 года стало известно о согласии европейских государств внести $15 млрд в фонд механизма, созданного для торговли с Исламской Республикой Иран в обход санкций США.