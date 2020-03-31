Вт, 31.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

Несмотря на санкции: Европа отправила в Иран медицинские товары

Больница в Тегеране.

ФОТО: WANA NEWS AGENCY/VIA REUTERS

Партия медицинских товаров направлена в Исламскую Республику Иран в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчетам Instex. Об этом на своей странице в Twitter сообщил МИД ФРГ.

«Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что Instex успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран», — сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 31 марта. Как уточняется, медицинские товары прибыли в Иран, пишут "Известия".

После первой сделки механизм продолжит работать с иранской организацией STFI над дальнейшими транзакциями для развития механизма расчетов.

Договор о совместном всеобъемлющем плане действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора.

В сентябре 2019 года стало известно о согласии европейских государств внести $15 млрд в фонд механизма, созданного для торговли с Исламской Республикой Иран в обход санкций США.

Европейским странам, оставшимся участниками сделки, пришлось выработать новый механизм для расчетов с Тегераном, не попадающий под действие санкций Вашингтона.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ