Видео ⟩ Мотоциклисты помогли полицейскому задержать задержать пьяного водителя

Все началось с того, что на выходных полицейский патруль задержал в Тарту водителя без прав, который отказался дуть в алкотестер, а затем бросился наутек. Полицейский последовал за нарушителем, а находившиеся поблизости мотоциклисты подоспели ему на помощь. Преследуя беглеца, мотоциклисты вывели его на улицу, на которой его уже поджидал полицейский патруль.

«Большое спасибо вам, - сказал полицейский мотоциклистам. - Такие вещи надо ценить».

Задержанный хулиган стал просить прощения. «Пожалуйста, простите меня, я этого не хотел. Я даже не представляю, как тяжело в тюрьме, как плохо там! Я пил, но я хотел лишь съездить в магазин», - оправдывался он.