Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса

Макрон в одном из интервью в начале ноября констатировал гибель головного мозга у НАТО, пишет DW.com. В числе прочего, он раскритиковал слабую координацию между США и европейскими государствами и агрессивные действия члена НАТО Турции в северной части Сирии. После этого глава МИД ФРГ Хайко Мас предложил создать экспертную группу по вопросам реформирования альянса. Участники саммита НАТО в декабре в Великобритании поддержали это предложение.