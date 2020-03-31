У Ида-Таллиннской центральной больницы установили триажную палатку

«Мы готовы помогать неотложным больным. Рядом с центром неотложной помощи установили специальную триажную палатку, где проходит первичный осмотр пациентов. Наши приемные отделения очень маленькие, а отапливаемая палатка добавит необходимых помещений, - объяснил руководитель центра неотложной помощи Мярт Пыллувеэр. – В палатке проводится первичная беседа с прибывшим в центр, оттуда в зависимости от потребностей пациентов направляют дальше в больницу».

По словам Пыллувеэра, людей с подозрением на заражением отделяют от людей, обращающихся с другими проблемами, в случае необходимости берут анализы, тех, кому нужно амбулаторное лечение, консультируют, тяжелых пациентов отправляют на лечение в стационар. Продумано и прибытие пациентов с подозрением на Covid-19, доставляемых на скорой.

Больница напоминает пациентам, что в центр неотложной помощи не должен обращаться человек с коронавирусом, или тот, у кого проявились характерные вирусу симптомы (кашель, насморк, температура). Прежде всего, по телефону нужно проконсультироваться со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей, или по номеру 112. Также в отделение просят не обращаться людей с легкими признаками вирусного заболевания.