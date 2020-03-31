В Мадриде цифра погибших от коронавируса оказалась сильно заниженной

COVID-19 выявлен почти у 88 000 человек. Режим повышенной готовности и всеобщий карантин продлены до 11 апреля. С 30 марта представители всех профессий, чья деятельность не является жизненно необходимой, должны оставаться дома, передает NEWSru.

Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.

Накануне стало известно, что данные о погибших в автономном сообществе Мадрид, которое является эпицентром эпидемии, сильно занижены. По официальным данным, в Мадриде из всех 3392 погибших в результате пандемии примерно 800 были постояльцами домов престарелых. Но сотрудники домов престарелых утверждают, что эти цифры занижены минимум в три раза.

В доме престарелых Reina Sofía в местечке Лас-Росас (Мадрид) рассказали, что большинство их пациентов задыхается и умирает в результате инфекций нового коронавируса. Но, сравнивая цифры официальных источников со своими, они выяснили, что данные сильно разнятся. Власти Мадрида объявили, что в Reina Sofía скончались 11 постояльцев. А по словам сотрудников центра, там погибли, по крайне мере, 27 человек. Такая разница в цифрах возникла из-за того, что причинами смерти этих людей власти считают что угодно, но не коронавирус.

Как пишет Noticia, в доме престарелых всем постояльцам делают тесты на COVID-19, но из госпиталя, где есть лаборатория для их обработки, никто за этими тестами не приезжает.

Во многих домах престарелых Мадрида сложилась критическая ситуация. Трупы умерших там специально оставляют в постелях, если были хоть малейшие подозрения, что перед смертью эти люди могли заразиться коронавирусом. Их тела не перекладывают в холодильники, а оставляют до прибытия специально экипированных служб.

Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, военнослужащие испанской армии, которые перевозят трупы погибших и обеззараживают здания, находят в домах престарелых тела скончавшихся. 24 марта прокуратура Испании начала расследование по фактам этих смертей.

По данным испанского издания 20 Minutos, кроме постояльцев в домах престарелых Мадрида гибнут и их сотрудники. Как сообщили в испанском профсоюзе CSIF, представляющем интересы независимых работников частного сектора и сотрудников государственного управления, это происходит в результате «острой нехватки средств индивидуальной защиты» для тех, кто оказывает помощь пожилым людям.