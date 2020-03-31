Галерея ⟩ Юридически все корректно: как магазины в торговых центрах обходят правительственные ограничения

Хотя продажи в физических магазинах, конечно, сильно пострадали, онлайн-продажи, по крайней мере, для Hawaii Express, помогли наверстать упущенное, и заказы выросли. Главной статьей продажи являются велосипеды и их основные аксессуары, они пользуются большим спросом, отчасти из-за мягкой зимы в этом году.

Что касается здоровья людей, представители магазина были уверены, что следуя уже установленным требованиям (возможность дезинфекции, соблюдение двухметровой дистанции) можно вполне безопасно выполнять работу,

Что такое жизненно важная услуга?

Открыто было, например, и представительство сети зоомагазинов Bosse в центре ЮлемистеÜlemiste (магазин Bosse открыт и рядом с Viru keskus, но всегда был доступен с улицы) и Urr & Nurr в центре Mustamäe. Работник Urr & Nurr объяснила, что их торговые точки, не имеющие прямого доступа с улицы, закрылись, например, магазин в центре Solaris. Тем не менее, в Мустамяэ представительство остается открытым до тех пор, пока нет конкретных обязательств по закрытию, так как дезинфицирующие средства активно используются, и в любом случае орд клиентов не наблюдается.

В Bosse посещаемость в тот день была чрезвычайно низкой, но находящаяся на рабочем месте сотрудница объяснила, что они открыты не для того, чтобы получать большую прибыль, а чтобы владельцы животных могли в срочном порядке найти товары, которых не купить в обычном продуктовом магазине.

Например, представитель Bosse отметил, что у многих домашних животных в настоящее время есть проблемы с аллергией, и поэтому им не подходит корм для домашних животных, продаваемый в зоомагазинах широкого профиля. Специальный корм можно найти только в специализированных зоомагазинах.

Продавец на рабочем месте не слишком беспокоилась о своем здоровье, поскольку у нее были перчатки, дезинфицирующие средства и маски. Она также была уверена, что руководство не накажет персонал, если в какой-то момент по соображениям безопасности тот решит не выйти на работу до завершения кризиса. Однако она разделила мнение Рауля Пуусеппа о том, что, по сути, торговые центры могли быть полностью закрыты, так как ожидается, что это поможет положить конец кризису раньше.

Сеть магазинов бытовой электроники не закроется до конкретного приказа

На входе в Ülemiste Euronics, вход в который теперь находится за зданием центра, работник магазина немедленно крикнул, что руки должны быть продезинфицированы. Итак, меры предосторожности соблюдаются, и, по крайней мере, в то время, когда в магазине было очень мало людей, напоминание звучало немедленно уже у двери.

В работе в условиях чрезвычайной ситуации продавец не видел острой проблемы и даже сказал, что в какой-то степени работать в данный момент приятно, потому что он расслаблен. Тем не менее, он не хотел рассказать больше о работе, а на месте подтвердили, что в Euronics есть специальный человек, отвечающий на вопросы СМИ.

Этим человеком является Кристьян Терасе, директор по маркетингу, который сказал, что по оценке Euronics, они также продают предметы первой необходимости, такие как холодильники и плиты, а также компьютеры для домашней школы и офиса. Поэтому они продолжили работу там, где это было возможно, хотя и в целом призывают людей покупать товары через интернет. Он также подчеркнул, что открытые магазины Euronics являются не только точками продаж, к ним также можно обращаться с вопросами ремонта, так как в нынешней ситуации покупка нового бытового прибора вместо ремонта может оказаться нвозможной.

Терасе заверил, что больные работники обязательно должны оставаться дома - даже те, у кого наблюдаются симптомы простуды или других заболеваний. Он пообещал, что их работник от этого ничего не потеряет. Если у кого-то обнаружится серьезное подозрение на коронавирус, планируется отправить домой всю команду, которая работала с этим человеком. Однако такая ситуация еще не произошла.

Комментируя правительственные постановления, касающиеся торговых центров, Терасе сказал, что меры были направлены главным образом на рассеяние людских потоков и закрытие мест скопления народа, что, по его оценке реализовано успешно.