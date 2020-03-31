Галерея ⟩ Юридически все корректно: как магазины в торговых центрах обходят правительственные ограничения

В связи с опубликованным в конце прошлой недели в средствах массовой информации мнением главы Kaubamaja Grupp о том, что новые правительственные правила для торговых центров сбивают с толку и оставляют много места для импровизации, Postimees отправилcя посмотреть на ситуацию в различных торговых центрах Таллинна.
В связи с опубликованным в конце прошлой недели в средствах массовой информации мнением главы Kaubamaja Grupp о том, что новые правительственные правила для торговых центров сбивают с толку и оставляют много места для импровизации, Postimees отправилcя посмотреть на ситуацию в различных торговых центрах Таллинна.
На минувшей неделе председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп выразил мнение, что новые правительственные правила в отношении торговых центров не выполняют свою задачу. Согласно новым требованиям, в дополнение к магазинам, предлагающим жизненно важные услуги - продуктовым магазинам (включая нишевые магазины, такие как мясные лавки и сыры), аптекам, банковским офисам, предприятиям связи, терминалам посылокм - продолжать работу могут и те расположенные в торговых центрах магазины, к которым есть доступ с улицы.
По словам Пуусеппа, это открывает пространство к схеме JOKK (юридически все корректно - ред.), которая может включать, среди прочего, создание альтернативных входов в магазин, чтобы оставаться открытыми.
«По решению правительства Tallinna Kaubamaja мог остаться хотя бы частично открытым, так как исторический вход на улице Гонсиори ведет прямо в торговый зал. И все же мы не держим двери открытыми. Мы несем ответственность и применили к себе более строгие меры», - написал Пуусепп.
«Дорогие торговцы, будьте более решительными, чем правительство. Уважаемые клиенты, будьте мудрыми и не допускайте безответственных трюков», - добавил он, подчеркнув, что чем дольше длится кризис, тем дольше займет и выход из него, и очень большому количеству коммерческих учреждений придется закрыться.
В понедельник днем Postimees посетил крупные торговые центры в Таллинне, чтобы убедиться: в торговых центрах есть много магазинов, которые не предлагают предметы первой необходимости или продукты питания, но которые оставили свои двери открытыми, потому что к ним есть доступ с улицы.
Отдельные представительства
Кратко подводя итоги рейда (который включал в себя посещение центров Kristiine, Rocca al Mare, Sikupilli, Lasnamäe Centrum, Mustamäe, Mustika, Nautica и Viru), можно утверждать, что работать продолжило довольно много магазинов, которые не входят в число торгующих товарами или услугами первой необходимости. В случае с центром Viru следует отметить, что магазины со стороны улицы Лайкмаа примыкают к зданию Viru keskus, но они также были доступны с улицы и до введения запретов.
Одним из открытых торговых точек был магазин Hawaii Express в торговом центре Kristiine, в него можно напрямую попасть с улицы. Как и везде, в магазине вывешены таблички о необходимости соблюдения двухметровой дистанции, а на месте журналистов заверили, что более десяти человек за раз в магазин не допускаются. Также магазин сократил часы работы. Но сотрудники хотят выполнять работу, и даже если бы торговый зал был закрыт для клиентов, некоторые сотрудники все равно были бы там, чтобы заниматься комплектацией онлайн-заказов.
Хотя продажи в физических магазинах, конечно, сильно пострадали, онлайн-продажи, по крайней мере, для Hawaii Express, помогли наверстать упущенное, и заказы выросли. Главной статьей продажи являются велосипеды и их основные аксессуары, они пользуются большим спросом, отчасти из-за мягкой зимы в этом году.
Что касается здоровья людей, представители магазина были уверены, что следуя уже установленным требованиям (возможность дезинфекции, соблюдение двухметровой дистанции) можно вполне безопасно выполнять работу,
Что такое жизненно важная услуга?
Открыто было, например, и представительство сети зоомагазинов Bosse в центре ЮлемистеÜlemiste (магазин Bosse открыт и рядом с Viru keskus, но всегда был доступен с улицы) и Urr & Nurr в центре Mustamäe. Работник Urr & Nurr объяснила, что их торговые точки, не имеющие прямого доступа с улицы, закрылись, например, магазин в центре Solaris. Тем не менее, в Мустамяэ представительство остается открытым до тех пор, пока нет конкретных обязательств по закрытию, так как дезинфицирующие средства активно используются, и в любом случае орд клиентов не наблюдается.
В Bosse посещаемость в тот день была чрезвычайно низкой, но находящаяся на рабочем месте сотрудница объяснила, что они открыты не для того, чтобы получать большую прибыль, а чтобы владельцы животных могли в срочном порядке найти товары, которых не купить в обычном продуктовом магазине.
Например, представитель Bosse отметил, что у многих домашних животных в настоящее время есть проблемы с аллергией, и поэтому им не подходит корм для домашних животных, продаваемый в зоомагазинах широкого профиля. Специальный корм можно найти только в специализированных зоомагазинах.
Продавец на рабочем месте не слишком беспокоилась о своем здоровье, поскольку у нее были перчатки, дезинфицирующие средства и маски. Она также была уверена, что руководство не накажет персонал, если в какой-то момент по соображениям безопасности тот решит не выйти на работу до завершения кризиса. Однако она разделила мнение Рауля Пуусеппа о том, что, по сути, торговые центры могли быть полностью закрыты, так как ожидается, что это поможет положить конец кризису раньше.
Сеть магазинов бытовой электроники не закроется до конкретного приказа
На входе в Ülemiste Euronics, вход в который теперь находится за зданием центра, работник магазина немедленно крикнул, что руки должны быть продезинфицированы. Итак, меры предосторожности соблюдаются, и, по крайней мере, в то время, когда в магазине было очень мало людей, напоминание звучало немедленно уже у двери.
В работе в условиях чрезвычайной ситуации продавец не видел острой проблемы и даже сказал, что в какой-то степени работать в данный момент приятно, потому что он расслаблен. Тем не менее, он не хотел рассказать больше о работе, а на месте подтвердили, что в Euronics есть специальный человек, отвечающий на вопросы СМИ.
Этим человеком является Кристьян Терасе, директор по маркетингу, который сказал, что по оценке Euronics, они также продают предметы первой необходимости, такие как холодильники и плиты, а также компьютеры для домашней школы и офиса. Поэтому они продолжили работу там, где это было возможно, хотя и в целом призывают людей покупать товары через интернет. Он также подчеркнул, что открытые магазины Euronics являются не только точками продаж, к ним также можно обращаться с вопросами ремонта, так как в нынешней ситуации покупка нового бытового прибора вместо ремонта может оказаться нвозможной.
Терасе заверил, что больные работники обязательно должны оставаться дома - даже те, у кого наблюдаются симптомы простуды или других заболеваний. Он пообещал, что их работник от этого ничего не потеряет. Если у кого-то обнаружится серьезное подозрение на коронавирус, планируется отправить домой всю команду, которая работала с этим человеком. Однако такая ситуация еще не произошла.
Комментируя правительственные постановления, касающиеся торговых центров, Терасе сказал, что меры были направлены главным образом на рассеяние людских потоков и закрытие мест скопления народа, что, по его оценке реализовано успешно.
Магазины Euronics не планируется закрывать до получения новых распоряжений, но Терасе заверил, что до сих пор правительственные инструкции выполнялись на все 100%, и если поступят новые требования, они будут выполнены.