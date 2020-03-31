СМИ: разведка США следит за развитием ситуации с коронавирусом в России и Китае

По мере того, как американские разведслужбы пытаются составить точную картину глобальной пандемии коронавируса, они сталкиваются с серьезными трудностями при оценке ситуации в Китае, России и Северной Корее. Представители американской разведки называют эти страны сложными целями из-за жесткого государственного контроля над информацией, отмечает радиостанция.

Разведывательные службы США не только пытаются получить точные данные, но также ищут признаки политических последствий реакции властей на кризис. По словам источников, на которые ссылается радиостанция, американские спецслужбы начали сообщать о коронавирусе в январе, и предоставили американским властям первые предупреждения об эпидемии в Китае, которая началась в Ухане в конце прошлого года.