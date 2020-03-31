Легенда сборной Турции Рюшту находится в критическом состоянии

Как сообщает Championat.com со ссылкой на Milliyet, в настоящее время легенда турецкого футбола находится в больнице и пребывает в критическом состоянии.

О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил в конце прошлой недели. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.