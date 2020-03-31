Продавец торгового центра из Кохтла-Ярве: куда обратиться, чтобы нас официально закрыли на карантин?

Почему магазины не закрыли?

На первом этаже здания расположены предприятия общепита, а на втором - несколько отделов с промтоварами, которые до сих пор работают. Правда, отмечает продавец, клиентов совсем нет, да и с улицы трудно понять, что торговый центр не полностью закрылся. По словам Ирины, большинство продавцов боятся ходить на работу и хотели бы остаться дома:

“Мы просим закрыть нас, но нужно какое-то постановление об этом. Потому что владелец говорит - можете закрыть сами, но аренду всё равно будете платить. Но эти 500 евро на аренду - их еще заработать надо”.

Владелец здания отказывается снижать арендную плату по договоренности. Просто закрыть дверь и уйти домой Ирина не решается. По ее мнению, если возможно будет получить какую-то компенсацию от государства или скидку на аренду, то для этого понадобится официальное предписание о закрытии.

“Чтобы нас закрыли официально, мне куда нужно обращаться? - спрашивает продавец. - Просто полицию вызвать?”

Женщина рассказала, что звонила на инфотелефон по чрезвычайному положению 1247, но там не смогли объяснить ей, что делать.

“Мы не собираемся отсюда уходить насовсем, хотим только переждать. Но сколько это продлится? Апрель, может быть, до середины мая… Ну, извините, так можно просто обанкротиться”, - говорит продавец.

Бумага о закрытии в каждый магазин не придет

На официальном сайте Кохтла-Ярве в понедельник появилась инструкция по работе магазинов во время распространения коронавируса. Но только на эстонском языке, и касается она только магазинов, которые имеют право продолжать работу.

Ранее там же было сообщение о том, что магазины в торговых центрах с 27 марта закрываются по распоряжению правительства. Из самого распоряжения не совсем понятно, кто именно должен закрыть магазин.

Rus.Postimees попросил объяснить, как в аналогичной ситуации закрывались магазины в торговых центрах Нарвы, старшего специалиста нарвской Службы охраны порядка Дмитрия Дьякова. По словам Дьякова, в каждый магазин бумага с распоряжением о закрытии не приходила, и не нужно ее ждать. Предприниматели по всей Эстонии сами должны закрыть свои магазины, если этого требует распоряжение премьер-министра.

“Было распоряжение руководителя чрезвычайного положения, то есть премьер-министра, - объяснил Дьяков. - Когда в стране объявляется чрезвычайное положение, назначается его руководитель. Он издает распоряжения, которые обязательны для всех людей, которые находятся в Эстонии. Какого-то отдельного акта в каждый магазин никто не высылал. Есть общее распоряжение, которое обязательно для всех, как закон”.

Согласно этому распоряжению, с 27 марта должны быть закрыты все предприятия в торговых центрах, кроме магазинов, где продаются продукты и вспомогательные средства (в т.ч. очки). Также могут работать салоны сотовой связи, аптеки и учреждения питания, но только на вынос.