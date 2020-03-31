Продавец торгового центра из Кохтла-Ярве: куда обратиться, чтобы нас официально закрыли на карантин?

В редакцию Rus.Postimees обратился Ирина из Кохтла-Ярве, торгующая в боксе в одном из торговых центров этого города. Отделы, торгующие обувью, одеждой и другими товарами здесь до сих пор открыты, хотя по распоряжению правительства должны были закрыться еще 27 марта. Предприниматели ждут предписания о закрытии, не понимают, почему власти про них забыли и безуспешно пытаются договориться с владельцем здания о снижении арендной платы.
Почему магазины не закрыли?
На первом этаже здания расположены предприятия общепита, а на втором - несколько отделов с промтоварами, которые до сих пор работают. Правда, отмечает продавец, клиентов совсем нет, да и с улицы трудно понять, что торговый центр не полностью закрылся. По словам Ирины, большинство продавцов боятся ходить на работу и хотели бы остаться дома:
“Мы просим закрыть нас, но нужно какое-то постановление об этом. Потому что владелец говорит - можете закрыть сами, но аренду всё равно будете платить. Но эти 500 евро на аренду - их еще заработать надо”.
Владелец здания отказывается снижать арендную плату по договоренности. Просто закрыть дверь и уйти домой Ирина не решается. По ее мнению, если возможно будет получить какую-то компенсацию от государства или скидку на аренду, то для этого понадобится официальное предписание о закрытии.
“Чтобы нас закрыли официально, мне куда нужно обращаться? - спрашивает продавец. - Просто полицию вызвать?”
Женщина рассказала, что звонила на инфотелефон по чрезвычайному положению 1247, но там не смогли объяснить ей, что делать.
“Мы не собираемся отсюда уходить насовсем, хотим только переждать. Но сколько это продлится? Апрель, может быть, до середины мая… Ну, извините, так можно просто обанкротиться”, - говорит продавец.
Бумага о закрытии в каждый магазин не придет
На официальном сайте Кохтла-Ярве в понедельник появилась инструкция по работе магазинов во время распространения коронавируса. Но только на эстонском языке, и касается она только магазинов, которые имеют право продолжать работу.
Ранее там же было сообщение о том, что магазины в торговых центрах с 27 марта закрываются по распоряжению правительства. Из самого распоряжения не совсем понятно, кто именно должен закрыть магазин.
Rus.Postimees попросил объяснить, как в аналогичной ситуации закрывались магазины в торговых центрах Нарвы, старшего специалиста нарвской Службы охраны порядка Дмитрия Дьякова. По словам Дьякова, в каждый магазин бумага с распоряжением о закрытии не приходила, и не нужно ее ждать. Предприниматели по всей Эстонии сами должны закрыть свои магазины, если этого требует распоряжение премьер-министра.
“Было распоряжение руководителя чрезвычайного положения, то есть премьер-министра, - объяснил Дьяков. - Когда в стране объявляется чрезвычайное положение, назначается его руководитель. Он издает распоряжения, которые обязательны для всех людей, которые находятся в Эстонии. Какого-то отдельного акта в каждый магазин никто не высылал. Есть общее распоряжение, которое обязательно для всех, как закон”.
Согласно этому распоряжению, с 27 марта должны быть закрыты все предприятия в торговых центрах, кроме магазинов, где продаются продукты и вспомогательные средства (в т.ч. очки). Также могут работать салоны сотовой связи, аптеки и учреждения питания, но только на вынос.
Если у магазина имеется отдельный вход с улицы (не важно, это отдельное здание или магазин в торговом центре), то магазин имеет право работать. Но при этом в таком магазине должна быть возможность дезинфицировать руки, а между покупателями должна соблюдаться дистанция два метра.
Арендная плата - головная боль для многих
Консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Антон Праткунас рассказал, что вопрос арендной платы сейчас является болезненным для многих предпринимателей. Если магазин или другое предприятие, расположенное в торговом центре, не имеет права работать из-за распоряжения правительства, то это не освобождает его от арендной платы.
Размер платы устанавливается договором между арендатором и владельцем помещения. Изменить договор могут только две стороны по соглашению между собой. Если владелец не хочет снижать арендную плату, он имеет на это право.
По словам Антона Праткунаса, похожий вопрос возникал также на вебинаре, посвященном государственной поддержке предпринимателей во время чрезвычайного положения. В вебинаре участвовали чиновники Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций. По их информации, Обязательственно-правовой закон позволяет арендатору при появлении уважительной причины расторгнуть договор в одностороннем порядке. Если аренда оплачена вперед, владелец помещения должен будет вернуть переплаченные деньги.
Но это касается полного расторжения договора. Приостановить договор или уменьшить арендную плату, фактически, можно только по соглашению владельца здания и арендатора. Так, например, предприниматель, арендующий помещение в нарвском торговом центре Fama рассказал Rus.Postimees, что после введения чрезвычайного положения руководство этого центра снизило арендную плату для предпринимателей. А после распоряжения о закрытии магазинов владелец вообще приостановил арендную плату и коммунальные платежи. Тот же предприниматель арендует торговые площади и в Таллинне, но таллиннский владелец недвижимости отказался даже предоставить скидку на арендную плату.