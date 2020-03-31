Крупный бизнесмен дает совет без прикрас: урезайте зарплаты!

Крупный предприниматель Юри Кяо, которая давал прямые и неприкрашенные советы бизнесменам в начале прошлого кризиса, не верит, что нынешний кризис окажется недолговечным, а экономика быстро восстановится. Поэтому он рекомендует принимать жесткие, но необходимые решения, не теряя времени.
«Моя рекомендация однозначна: решительно реагировать и в максимальном объеме сокращать расходы», - сказал Као в утренней программе радио Äripäev.
В конце прошлого десятилетия Kяо советовал помимо уменьшения расходов сократить и заработную плату и сосредоточиться на основной деятельности компании. Снижение зарплат он и сейчас считает неизбежным.
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