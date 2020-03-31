Крупный бизнесмен дает совет без прикрас: урезайте зарплаты!

Крупный предприниматель Юри Кяо, которая давал прямые и неприкрашенные советы бизнесменам в начале прошлого кризиса, не верит, что нынешний кризис окажется недолговечным, а экономика быстро восстановится. Поэтому он рекомендует принимать жесткие, но необходимые решения, не теряя времени.