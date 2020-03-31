Тяжело перенесшая коронавирус жительница Эстонии: сдать анализ было непросто

«Я была на работе и почувствовала, что ничего не могу делать и мне хочется все время сидеть», – описала начало болезни в передаче Ringvaade на телеканале ETV Хелле Ароп, добавив, что затем температура поднялась до 39,3 градусов, а сил не было совсем: она чувствовала себя лежачей больной, проведшей в кровати лет двадцать.