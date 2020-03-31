Тяжело перенесшая коронавирус жительница Эстонии: сдать анализ было непросто

Заразившейся коронавирусом и затем попавшей в больницу 20-летней эстонке Хелле Ароп было трудно сдать анализы для подтверждения диагноза, рассказывает Rus.ERR.
«Я была на работе и почувствовала, что ничего не могу делать и мне хочется все время сидеть», – описала начало болезни в передаче Ringvaade на телеканале ETV Хелле Ароп, добавив, что затем температура поднялась до 39,3 градусов, а сил не было совсем: она чувствовала себя лежачей больной, проведшей в кровати лет двадцать.
Тест на коронавирус ей сделали до госпитализации, но добиться этого оказалось непросто. «В конце концов тест назначили потому, что я работаю в многолюдном месте», – сообщила Ароп, отметив, что сначала не догадывалась об инфекции и поэтому продолжала ходить на работу.
Ее коллегам тест на коронавирус не провели, но Ароп убеждена, что некоторые также заразились: «Другие после этого сразу отправились на карантин».