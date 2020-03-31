В Белоруссии от коронавируса умер первый человек

В Витебске умер 75-летний актер Театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает белорусское издание «Наша нива» со ссылкой на его жену Светлану. Дашкевич стал первым, кто скончался из-за вызванного коронавирусом заболевания.

Позже информацию подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передало агентство «БелТА». «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — сказал он.

По словам Светланы Дашкевич, в конце марта ее вместе с мужем госпитализировали с пневмонией, позднее у супруга подтвердили коронавирус. Затем актера перевели в реанимацию и применили искусственную вентиляцию легких, а его супругу выписали 26 марта с соблюдением самоизоляции. Дашкевич отмечала, что муж не был за границей и не известно, где он мог заразиться. Актер, по словам жены, еще 18 марта был в театре и сидел рядом с российским режиссером Александром Дольниковым.