Пара из Таллинна вызвала полицию на свою дачу в Рапламаа: вор пойман с поличным

Ведущий следователь раплаского полицейского участка Яан Аас сказал, что отреагировавшие на вызов полицейский заметили вторгшегося на дачу человека, орудовавшего там с карманным фонариком. Полицейские выяснили, что это был 62-летний мужчина, который сломал замок входной двери, чтобы проникнуть на дачу. "Задержали 62-летнего мужчину в качестве подозреваемого с поличным", - сказал Аас.

Ведущий следователь сказал, что, по первоначальным данным, мужчина пытался украсть с дачи электропилу и кожаную куртку, однако для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.