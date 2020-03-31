Пара из Таллинна вызвала полицию на свою дачу в Рапламаа: вор пойман с поличным

Вчера с Центром тревоги связалась проживающая в Таллинне семейная пара, которая заметила на снимках с камеры наблюдения, отправленных на мобильный телефон, что кто-то вломился к ним на дачу в Рапламаа. Прибывшие по вызову полицейские застали на месте 62-летнего вора, сообщила пресс-служба полиции.
Ведущий следователь раплаского полицейского участка Яан Аас сказал, что отреагировавшие на вызов полицейский заметили вторгшегося на дачу человека, орудовавшего там с карманным фонариком. Полицейские выяснили, что это был 62-летний мужчина, который сломал замок входной двери, чтобы проникнуть на дачу. "Задержали 62-летнего мужчину в качестве подозреваемого с поличным", - сказал Аас.
Ведущий следователь сказал, что, по первоначальным данным, мужчина пытался украсть с дачи электропилу и кожаную куртку, однако для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Это хороший пример того, как камеры видеонаблюдения и быстрая связь помогают защитить собственность людей. Особенно эффективны они именно в случае дач, где люди не находятся большую часть времени», - отметил Аас. «Тот факт, что хозяева заметили необычную активность на даче через камеру и немедленно сообщили об этом в полицию, привел к быстрой поимке вора», - сказал он.