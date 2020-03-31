Мертсина: правительству скоро придется делать более сложный выбор

С момента введения чрезвычайного положения прошло чуть более двух недель, а до начала мая остаётся ещё пять недель. Преодолеем ли мы к этому времени распространение вируса и сможем ли мы продолжить нашу прежнюю жизнь и работу? Я в этом сомневаюсь. Какой будет жизнь после пандемии коронавируса? Ответ на этот вопрос тоже будет чисто умозрительным. Этот кризис, вероятно, изменит большую часть экономики и поведение людей, как и большинство прочих кризисов. Каждый кризис – это урок, который помогает нам что-то улучшить или изменить, а что-то и сохранить.

Что необычно в контексте последних нескольких десятилетий, так это тот факт, что источник нынешнего кризиса – не в ошибках экономики. Распространение коронавируса и его влияние на экономику является чем-то новым и неожиданным для многих. Чуть более месяца назад Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны избегать чрезмерного реагирования на коронавирус. Однако на прошлой неделе он вынужден был признать, что пандемия коронавируса вызовет в этом году экономический спад, который может оказаться боле тяжёлым, чем спад 12-летней давности. Действительно, экономика вошла в более глубокую рецессию и гораздо быстрее, чем во время последнего мирового финансового кризиса.

Объявление чрезвычайного положения, которое было единственно правильным решением для борьбы с коронавирусом, закрыло значительную часть экономики Эстонии и, вместе с ухудшением внешней среды, сильно ударит по ней. Чем жёстче меры, принимающиеся для предотвращения распространения вируса, тем сильнее они влияют на экономику. В большей или меньшей степени большинство стран мира заблокировали свою экономическую деятельность.

Поскольку грядущая глубокая рецессия быстро стала очевидной, быстрее и энергичнее отреагировали также центральные банки и правительства. Массированные меры поддержки превысили те, что были 12 лет назад. Помог опыт предыдущего кризиса. Целью таких мер поддержки является желание избежать превращения кризиса ликвидности в кредитный кризис и далее – в более серьёзный системный кризис.

В настоящее время мы наблюдаем, главным образом, влияние на экономику первого этапа кризиса. Однако по мере развития кризиса, влияние на бизнес и население будет возрастать. Поскольку мы ещё не знаем точной продолжительности нынешнего экономического кризиса, меры экономической поддержки должны быть очень масштабными. Чем меньше компаний придётся закрыть во время экономического кризиса и чем меньше людей останутся безработными, тем менее болезненным будет выход из кризиса. В то же время следует иметь в виду, что меры поддержки и экономическое стимулирование сами по себе не помогут преодолеть кризис, если острые проблемы в области здравоохранения не будут взяты под контроль.